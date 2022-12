Rzemieślnicy z Indii tkają dywany dla polskiej marki. Jeden powstaje nawet kilka tygodni!

W indyjskim stanie Uttar Pradesh rzemieślnicy tkają tradycyjną metodą dywany dla polskiej marki. Proces ten zajmuje nawet kilka tygodni.

Na zlecenie marki Samarth w Indiach powstają dywany tkane ręcznie tradycyjną metodą.

Rzemieślnicy metodą przekazywaną z pokolenia na pokolenie, węzeł po węźle tkają każdy z nich nawet kilka tygodni.

Dywany powstają z czystych, w 100 proc. naturalnych materiałów włókienniczych.

Po wykonaniu, są świadomie transportowane drogą morską, czyli bardziej ekologicznym transportem.

Dywany Samarth produkowane dawną, węzełkową metodą przez indyjskie lokalne manufaktury to nie tylko nowoczesny design z nutką orientu. Powstają z myślą o bezpieczeństwie użytkownika, ale też wykonującego go tkacza, w trosce o naturalne środowisko i z myślą o minimalizacji powstającego w produkcji śladu węglowego.

Bezpieczeństwo utkane z natury

Dywany Samarth zawsze powstają z czystych, w 100 proc. naturalnych materiałów włókienniczych, głównie z nowozelandzkiej wełny, bawełny, prawdziwego i bambusowego jedwabiu. Są to materiały niezwykle trwałe, odporne na zabrudzenia i łatwe do utrzymania w czystości, a w przypadku wełny nowozelandzkiej, z której powstaje większość kolekcji Samarth, także biodegradowalne i antyalergiczne.

Wszystko to wpływa na estetykę i sensualność dywanu, ale przede wszystkim wydłuża jego trwałość. Sprawia to, że znacznie dłużej można cieszyć się jego pięknym wyglądem, a to wpływa na ograniczenie konsumpcji i hamuje wytwarzanie odpadów.

Z myślą o człowieku

Produkcja oparta o sieć indyjskich manufaktur znajdują się w całkowitej opozycji do maszynowych, sztucznych produktów, które zalewają rynek. Tkacze bazują na metodach rzemieślniczych od pokoleń, tkają na wytwarzanych ręcznie przędzach barwionych w naturalny sposób, bez dodatków chemii z ciężkimi metalami.

Wszystko zgodnie ze standardami Rugmark India, organizacji zrzeszającej producentów dywanów, którzy nie zatrudniają dzieci, umożliwiają niezapowiedziane kontrole inspektorów RugMark i część zysków ze sprzedaży przekazują na programy edukacyjne.

Współpracujemy tylko z rzemieślnikami posiadającymi certyfikat Rugmark. Wspieramy tym samy lokalną, indyjską społeczność i mamy pewność, że nasza produkcja odbywa się w bezpiecznych i zgodnych z normami warunkach — wyjaśnia Monika Gotlibowska, pomysłodawczyni i właścicielka marki.

Aby dywany trafiły wreszcie do polskich salonów i sypialni świadomie transportowane są do Polski drogą morską – czasem zajmuje to nawet kilka tygodni, ale to realne działanie, które wpływa na środowisko, ograniczając ślad węglowy.

Świat dziś potrzebuję zrównoważonego rozwoju, a użytkowy design refleksji i umiaru. Wierzę, że w tych aspektach nie można iść na kompromisy. Marzyłam, by dywany Samarth zdobiły domy Polaków przez lata. Dziś szczególnie, z myślą o środowisku i innych ludziach, powinniśmy produkować pięknie, ponadczasowo i mądrze – dodaje Monika Gotlibowska.

W ten sposób powstało już pięć oryginalnych kolekcji, część w nurcie nowoczesnego minimalizmu, kilka z mocnymi akcentami etnicznymi. Wszystkie łączą pozytywne wzorce, troska o drugiego człowieka i zrównoważony design.