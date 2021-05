Rzemieślnicza cukiernia cała w pastelach w Focus Mall

W zielonogórskim Focus Mall-u otwarto rzemieślniczą Cukiernię Karpicko. W wystroju wnętrz królują słodkie pastele - jak na prawdziwą cukiernię przystało!

REKLAMA

Lokal Karpicko w Focus Mall łączy funkcjonalności cukierni oraz kawiarni. Wnętrze o powierzchni 125,5 mkw. zostało zaaranżowane w jasnym, minimalistycznym stylu – poza witrynami prezentującymi apetyczny asortyment cukierni, znajdują się tu także stoliki dla gości, a w sezonie letnim będzie funkcjonować kawiarniany ogródek. Na odwiedzających czeka m.in. bogaty wybór ciast oraz tart pieczonych według tradycyjnych i autorskich przepisów, klasyczne rogale świętomarcińskie, delikatne makaroniki i desery, czy ręcznie robione tabliczki czekolady. Wiele elementów oferty jest odpowiedzią na smaki i oczekiwania klientów – w menu znajdują się także propozycje bez cukru, bez laktozy, wegańskie czy bezglutenowe.

– Wkładamy mnóstwo serca w produkcję naszych naturalnych wypieków. Dzięki obserwacji trendów cukierniczych stale doskonalimy i poszerzamy ofertę, by jak najlepiej trafiała w różnorodne gusta naszych klientów. Otwierając się na ich opinie, zyskujemy najlepszych doradców i ambasadorów – mówi Mariusz Raczkowiak, manager cukierni. – Focus Mall to znakomite miejsce do rozwoju biznesu, przyciągające miłośników wysokojakościowych produktów - wierzymy, że podzielą oni naszą pasję do naturalnych słodkości – dodaje.