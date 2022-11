Rzemiosło Pawła Jasiewicza do zobaczenia w Ogrodzie Botanicznym UW

Prace w drewnie autorstwa Pawła Jasiewicza można będzie oglądać na wystawie w Ogrodzie Botanicznym UW.

REKLAMA

Od 11 listopada 2022 do 1 stycznia 2023 roku w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego w weekendy i dni świąteczne obejrzeć będzie można wystawę Pawła Jasiewicza "Jeśli w lesie upadnie drzewo – a wokół nie ma nikogo, kto by to usłyszał".

Wśród prac pokazywanych na wystawie są przedmioty wykonane ze starego umierającego drzewa Ogrodu Botanicznego.

Paweł Jasiewicz to ceniony i utytułowany artysta i designer, tworzący w Polsce i na świecie.

Umierające drzewo otrzymało nowe życie

Materią artystyczną obiektów pokazywanych na wystawie jest między innymi stare, umierające drzewo pochodzące znikąd indziej jak z... Ogrodu Botanicznego. Cząstka tego drzewa, konkretniej dębu czerwonego Quercus rubra została ocalona w sztuce Pawła Jasiewicza. Z niego artysta wykonał m.in. czarne wypalane misy Shells Vessels.

Czarne wypalane misy Shells Vessels, fot. mat. prasowe

Pozostałe drewniane przedmioty, które będzie można podziwiać na wystawie zostały wykonane m.in. z drewna bukowego, modrzewiowego czy opalanego drewna świerkowego. Wśród prezentowanych prac są również Wazony Mizu łączące drewno z ceramiką, będące kontynuacją projektu rozpoczętego przez artystę w Japonii. Wówczas do ich wykonania wykorzystany został cedr – w "polskiej" wersji jest to drewno bukowe.

– Mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa na długo wyczekiwaną i wyjątkową wystawę artysty i designera Pawła Jasiewicza. Zgodnie z naszą misją, w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego staramy się pokazywać różnorodność roślin we wszelkich jej przejawach i odsłonach. Również jako źródło inspiracji i surowca dla artystów. Dlatego od kilku już lat zapraszamy twórców, którzy, tak jak Paweł Jasiewicz, dzielą z nami fascynację przyrodą – mówi prof. Marcin Zych, Dyrektor Ogrodu Botanicznego UW.

O Pawle Jasiewiczu

Absolwent kierunku Furniture Design and Technology w Buckinghamshire New University w High Wycombe (2007). W 2005 r. przebywał na wymianie studenckiej Erazmus w Seinajoki Politechnik (Finlandia), gdzie zaprojektował swoje pierwsze meble do kawiarni w Nikkarikeskus Center w Jurvie. W 2019 r. obronił rozprawę doktorską na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Na swoim koncie ma współprace z firmami i instytucjami publicznymi

w Polsce i na całym świecie, m.in. Olta, Zamek Ci e s z y n , IKEA, Narrogin Joinery, Greenpeace Polska, Nikkarikeskus Center, Vini Design, Paged, Yes, Meden in Med., Amica, Tatrzański Park Narodowy, Pałac Prezydencki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie.

Jego prace były pokazywane na wielu wystawach promujących design, m.in.

w Mediolanie, Berlinie, Londynie, Tel Awiwie-Jafi e, Kolonii, Bergen, Warszawie,

Łodzi, Kielcach.

Za projekt opakowania piwa Łomża powstały we współpracy z Touch Ideas otrzymał nagrodę Red Dot.

W 2012 r. założył autorskie studio projektowe Pracownia Jasiewicz, w którym realizuje projekty z zakresu mebli, zabawek, dekoracji i obiektów przestrzennych. Od 10 lat na Wydziale Wzornictwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie prowadzi autorską Eksperymentalną Pracownię Drewna. Od 2015 roku we współpracy z Muzeum Warszawskiej Pragi prowadzi autorski program dydaktyczny „Projektowanie z rzemiosłem.