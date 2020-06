Rzemiosło w centrum uwagi. Niezwykły hotel w zabytkowym miejscu Amsterdamu

Butikowy hotel zlokalizowany w zabytkowym budynku z XVII wieku ujmuje nie tylko autentyczną architekturą dawnych czasów. Motywem przewodnim wystroju wnętrz są zawody rzemieślnicze, a w aranżacji znajdziemy rozmaite perełki, jak prawidła do butów pełniące rolę lampek do czytania czy szafkę z frontem wykonanym ze starych drzwi ewakuacyjnych odrzutowca Fokker F28.

Wybudowany w XVII wieku na jednym z najstarszych kanałów w Amsterdamie zabytkowy budynek przeszedł gruntowną renowację, która trwała rok. Powstał tam butikowy hotel z 14 pokojami tematycznymi urządzonymi w holenderskim stylu. Nazwa przybytku, The Craftsmen (tłum. Rzemieślnicy), ma odzwierciedlenie w wystroju hotelu, w którym króluje bogata historia, niepowtarzalny design i kunszt rzemieślniczy.

Właściciele hotelu, rodzina Zandbergen, podjęła się wymagającego zadania przekształcenia zabytkowego miejsca, które jest niemal pomnikiem narodowym, w luksusowy hotel butikowy. Zgodnie z wymogami kuratora zabytków oryginalna XVII-wieczna architektura musiała zostać nienaruszona, a w niektórych miejscach hotelu trzeba było przywrócić oryginalne elementy dawnej architektury. Dlatego też goście hotelu mogą podziwiać na przykład antyczne łóżka, tzw. "Keulse goot" (rynna z XVII wieku) czy niebieskie płytki delftowe. Historię miejsca czuć także w odsłoniętych belkach stropowych i okapach, oryginalnych podłogach czy wąskich, kameralnych korytarzach.

Każdy pokój został nazwany po innym rzemieślniku. I tak, na przykład, mamy apartament typu suite Boat Builders, pokój jednoosobowy Instrument Makers czy dwuosobowy pokój deluxe Bike Builders. Każdy z pokoi ma swój unikalny charakter, reprezentujący dane rzemiosło, przy jednoczesnym poszanowaniu historycznego kontekstu budynku.

Podczas renowacji autentyczne elementy oryginalnej architektury zostało zachowane lub starannie odrestaurowane, z kolei nowe elementy projektu zostały dobrane z poszanowaniem historycznego charakteru budynku z 1652 roku, będąc jednocześnie ukłonem w stronę nazwy hotelu. Delftowe płytki, łóżka czy podłogi, zachowane historyczne schody zestawiono tutaj z pięknymi antykami, znaleziskami w klimacie vintage oraz przedmiotami związanymi z rzemiosłem, którym tutaj nadano zupełnie nowe funkcje.

Właściciele zwrócili się do artysty Stefa van Der Bijla, którzy z kolei zaangażował w projekt więcej lokalnych rzemieślników, w tym ilustratora Aarta Taminiau czy projektanta stali Jorama Barbiersa. Owocem ich prac jest projekt pełen oryginalnych elementów wzorniczych, które często wykorzystują stare przedmioty czy materiały, nadając im nowe życie. Dzięki swojej wiedzy i rzemieślniczemu kunsztowi wiele antyków i zaskakujących przedmiotów otrzymało nowoczesną, praktyczną funkcję. We wnętrzach znalazło się na przykład stare czółno, służące teraz jako lampa sufitowa czy szafa z frontem, który stanowią drzwi ewakuacyjne z samolotu odrzutowego Fokker F28, lampki do czytania to z kolei pochodzące z lat 40. XX wieku... prawidła do butów.

Projekt: Michelle Zandbergen, Rose-Marie Smeets, Stef van Der Bijl

Główny architekt: Stef van Der Bijl