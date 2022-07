Rzeźba Pomodoro po raz pierwszy w Polsce. Już stanęła w Łazienkach Królewskich

Rzeźby Arnolda Pomodora trudno pomylić z pracami innych artystów. Dotychczas żadne dzieło włoskiego artysty nie było prezentowane w Polsce. Teraz jedno z nich możemy zobaczyć w Łazienkach Królewskich.

Masywne kule Arnolda Pomodora o charakterystycznych pęknięciach zdobią przestrzenie Mediolanu, Los Angeles, Monako czy Dublina.

Teraz zobaczymy dzieło włoskiego artysty w w Łazienkach Królewskich.

Kula z kulą

Sfera con sfera, dosł. kula z kulą, to rzeźba z włókna szklanego. Ma formę wielkiej białej kuli z licznymi pęknięciami i wyrwami, przez które możemy zajrzeć do jej środka. Wnętrze kuli jest bardzo złożone i składa się z kilku warstw. Już z daleka można dostrzec struktury przypominające zęby przekładni. Ma to odzwierciedlać sprzeczność dzisiejszego świata, pełnego symboli organicznych, ludzkich, jak i tych związanych z techniką. We wnętrzu rzeźby znajduje się również druga, rozwijająca się kula. Może być ona interpretowana jako obietnica odrodzenia świata. W Łazienkach Królewskich Sfera con sfera doskonale harmonizuje z otoczeniem Ogrodu Modernistycznego XX wieku.

Sfera con sfera, foto Walter Zerla

Kula prezentowana w Muzeum Łazienki Królewskie to kolejna edycja stworzonej wcześniej rzeźby z brązu znajdującej się w Hakone Open-Air Museum w Japonii. Arnoldo Pomodoro (ur. w 1926 r.) znany jest na świecie z przestrzennych geometrycznych projektów i charakterystycznego stylu. Poprzez "wyżeranie" powierzchni perfekcyjnych form oraz powodowanie w nich korozji i pęknięć, artysta niszczy ich struktury, ujawniając niedoskonałości. Jest również autorem kontrowersyjnego krucyfiksu z włókna szklanego w katedrze św. Jana Ewangelisty w Milwaukee w stanie Wisconsin.

Pomodoro nauczał na wydziałach sztuki amerykańskich uczelni: Uniwersytetu Stanforda, Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley i Mills College w Kalifornii. W 1992 r. otrzymał doktorat honoris causa w dziedzinie literatury Kolegium Trójcy Świętej w Dublinie, a w 2001 roku Uniwersytet Arizony przyznał mu doktorat honoris causa w dziedzinie budownictwa lądowego i architektury. Artysta mieszka w Mediolanie.

Rzeźba Sfera con sfera

Miejsce: trawnik przy Nowej Oranżerii w Łazienkach Królewskich

Wstęp: bezpłatny do ogrodów Łazienek, otwartych codziennie w godz. 6.00-22.00 (w okresie jesienno-zimowym godziny otwarcia ulegają zmianie)

Czas trwania: lipiec 2022 – lipiec 2027

Projekt realizowany we współpracy z Fondazione Arnaldo Pomodoro