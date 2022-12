Rzeźby Oskara Zięty elementem scenografii trasy koncertowej Igo

Podczas jesienno-zimowej trasy koncertowej wokalista Igo zaprezentował scenografię, w której kluczową rolę odgrywają rzeźby Oskara Zięty.

Obiekty autorstwa Zieta Studio stanowią część trasy koncertowej artysty Igo i jej scenografii. Lustra wykorzystane w wydarzeniach powstały w oparciu o autorską technologię nadmuchiwania stali - FiDU.

Ta nowatorska technika została opracowana przez Oskara Ziętę w toku wieloletnich badań nad fizycznymi właściwościami stali, czego efektem są m.in. trójwymiarowe rzeźby przypominające zwierciadła. Ze względu na swoją ultralekką konstrukcję i nierówną płaszczyznę bawią się zmysłem wzroku, ukazując rzeczywistość z zupełnie innej strony. Na ich powierzchni można dostrzec najróżniejsze obrazy wykonane ze stali, powietrza i światła.

Oskar Zięta –architekt, designer, artysta i innowator. Ukończył studia na wydziale architektury Politechniki Szczecińskiej w 2000 roku. Następnie otrzymał stypendium naukowe na Politechnice Federalnej w Zurychu, gdzie rozwinął swoje umiejętności w projektowaniu sterowanym komputerowo i nowoczesnych technologiach produkcyjnych. Uzyskał tytuł doktora na uniwersytecie ETH w Zurychu, na którym był wykładowcą do 2017r. Do 2020r prowadził wydział wzornictwa przemysłowego na poznańskiej SOF (School of form). Laureat wielu prestiżowych nagród z dziedziny designu. Autor technologii kształtowania metalu za pomocą powietrza pod ciśnieniem - FiDU, w której tworzy kolekcję unikatowych mebli i obiektów artystycznych oraz szuka zastosowań w przemyśle. Jego stołek PLOPP (polski ludowy obiekt pompowany powietrzem) to ikona designu z 2008r, jest prezentowany w wielu muzeach świata jako stołek przyszłości. Eksperymentując z monomateriałowością i ultralekkoscią stworzył najlżejsze krzesło świata ULTRALLEGERA o wadze 1660 gram i udźwigu ponad tonę, który staje sie kolejna ikoną naszego swiata.

Oskar Zięta znany jest również z realizacji form artystycznych, w tym największych obiektów w technologii free formingu jakimi są Instalacja WIR w Galerii Północnej w Warszawie i NAWA na wrocławskim Ostrowiu Tumskim, nominowana do nagrody Miesa van der Rohe roku 2019 i nagrodzona German Design Awards 2020. Pozostałe obiekty artystyczne to KONICZYNA - rzeźba dla inwestycji West Link, TAJDO - instalacja rzeźbiarska we foyer Hotelu Europejskiego, SWIETLIKI - dla inwestycji Holm House, Skanska, AXIS dla PKO BP zlokalizowana przy Rotundzie w Warszawie oraz KRAKEN w Dworze Artusa w Gdańsku. Dzięki możliwości skalowania, którą daje technologia Fidu, może tworzyć obiekty wielkoformatowe i kameralne do mieszkań i ogrodów.