Rzeźby Oskara Zięty w Dubaju

Podczas 14. edycji targów Art Dubai w Dubaju można oglądać instalację miejską Oskara Zięty, który prezentuje swoją hipersześcienną koncepcję portalu przyszłości - rzeźby Urban Crystals.

REKLAMA

Podczas 14. edycji targów Art Dubai, w kuratorskiej, drugiej odsłonie Parku Rzeźb - DIFC Sculpture Park: Tales Under the Gate, Oskar Zięta prezentuje swoją miejską instalację Urban Crystals.

Plenerową wystawę w Emiratach Arabskich oglądać będzie można do 20 września 2023 r.

W DIFC Sculpture Park podczas 14. edycji targów Art Dubai Oskar Zięta prezentuje Urban Crystals, swoją hipersześcienną koncepcję portalu przyszłości. Te przypominające kryształy obeliski snują narracje o miejskim krajobrazie, naturze i człowieku - wszystkie oprawione w abstrakcję odbić.

Miejskie kryształy odzwierciedlają istniejącą rzeczywistość, jednocześnie zakrzywiając ją w swoich wielowymiarowych ramach. Są niczym wielkie kalejdoskopy miasta. Każdy promień światła padający w okolicy rzeźby lub samo patrzenie na nią, stanowi ciągły niepowtarzalny i nieskończony akt szlifowania kryształu. Każdy miejski obserwator kształtuje diament swojej indywidualnej percepcji - bo wszystko, co widzimy, to odbicie.

W DIFC Sculpture Park podczas 14. edycji targów Art Dubai Oskar Zięta prezentuje rzeźby Urban Crystals. fot. mat. prasowe

Lokalizacja nadaje znaczenia

Rzeźby Urban Crystals interpretują okolice, podsycają głębię tego co je otacza. W Dubaju poprzez bliskość budynku DIFC Gate zderzają i podkreślają architektoniczną i historyczną potęgę łuków triumfalnych. Idea ta bezpośrednio pojawia rezonuje z koncepcją twórców Art Dubai, która podkreśla "znaczącym zaangażowaniu w bogate dziedzictwo kulturowe i współczesne praktyki artystyczne."

Ponadto niedalekie sąsiedztwo Muzeum Przyszłości (Museum of the Future) podkreśla futurystyczny podejście Oskara Zięty do kreowanych procesów i formowania metalu.

Obiekty przyszłości

W DIFC Sculpture Park podczas 14. edycji targów Art Dubai Oskar Zięta prezentuje rzeźby Urban Crystals. fot. mat. prasowe

Jako rzeźbiarz 4.0, Oskar Zięta wykorzystuje autorską technologię FiDU do deformacji płaskich blach w trójwymiarowe formy, takie jak Urban Crystals. Rzeźba jest manifestem monomateriałowych obiektów stalowych, które uzyskują swój kształt dzięki wtłaczaniu powietrza pod wysokim ciśnieniem. Unikalne, autorskie FiDU obejmuje wysoce zaawansowaną robotykę i modelowanie 3D. Szerokie możliwości technologiczne są punktem odniesienia w projektowaniu luksusowych obiektów definiujących publiczne i prywatne przestrzenie.