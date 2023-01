Sabine Marcelis dla IKEA. Limitowana kolekcja, gdzie trwa zabawa światłem

Sabine Marcelis, zafascynowana światłem oraz tym, jak potrafi ożywiać przedmioty, stworzyła z IKEA wyjątkową kolekcję VARMBLIXT, która odmieni wnętrze, czyniąc je jaśniejszym i bardziej promiennym. Kolekcja trafi do sprzedaży w lutym 2023 r.

REKLAMA

Sabine Marcelis stworzyła z IKEA limitowaną kolekcję.

Kolekcja VARMBLIXT obejmuje oświetlenie i akcesoria do domu.

Kolekcja trafi do sprzedaży w lutym 2023 r.

Sabine Marcelis to mieszkająca w Rotterdamie projektantka nowozelandzkiego pochodzenia. To już jej druga współpraca z IKEA – wcześniej uczestniczyła w pracach nad kolekcją IKEA Art Event 2021. Artystka zajmuje się wzornictwem użytkowym, instalacjami artystycznymi i aranżacją przestrzeni. W swoich projektach kładzie nacisk na proste kształty, a inspiracje czerpie z efemerycznych zjawisk występujących w naturze. Wiele z jej prac opiera się na sensorycznych doświadczeniach wynikających z interakcji naturalnego światła z materiałami. W 2020 roku magazyn Wallpaper* przyznał jej tytuł Projektantki Roku, a w latach 2021 i 2022 znalazła się na liście 100 najważniejszych twórców według magazynu Architectural Digest.

Gdy światło budzi się do życia

Światło ma kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia, a jego ilość i rodzaj przekłada się na nasz stan emocjonalny. IKEA chce inspirować i zachęcać do przemyśleń na temat tego, jak może ono odmieniać wygląd i charakter wnętrza, a także jak pozytywnie oddziałuje na nasz nastrój.

Kolekcja IKEA VARMBLIXT łączy w sobie odważne wzornictwo z pięknem światła, które tworzy przytulną atmosferę we wnętrzu, fot. mat. prasowe IKEA

Kolekcja VARMBLIXT obejmuje oświetlenie i akcesoria do domu. Łączy w sobie odważne wzornictwo z pięknem światła, które tworzy przytulną atmosferę we wnętrzu. Każdy element charakteryzuje się unikalną formą oraz grą kolorów i efektów świetlnych.

Celem tej kolekcji było stworzenie produktów, które wprowadzą do domu uczucie ciepła i pomogą stworzyć w nim pozytywną atmosferę. Światło mnie fascynuje. Jest czymś, co zawsze przyciągało moją uwagę. Wspaniałe jest w nim to, że ciągle się zmienia. Uwielbiam, gdy ożywia rzeczy i nadaje dynamizmu nieruchomym przedmiotom. Dobierając paletę kolorystyczną, w dużej mierze inspirowałam się ciepłym wieczornym światłem, które wprowadza mnie w dobry nastrój – mówi Sabine Marcelis.

Wizytówką całej kolekcji jest wykonana w technologii LED lampa wisząca złożona z zakrzywionych rurek z mlecznego szkła. Zdobi wnętrze, nawet gdy jest zgaszona. Natomiast po jej włączeniu można obserwować magiczny spektakl ukazujący cuda inżynierii światła.

Kształt obwarzanka nieodzownie kojarzy się z twórczością Sabine Marcelis, a w kolekcji VARMBLIXT występuje w dwóch różnych postaciach. "Obwarzankiem” jest m.in. lampa, którą można zamocować na ścianie albo postawić na stole lub półce, fot. IKEA

Kształt obwarzanka nieodzownie kojarzy się z twórczością Sabine Marcelis, a w kolekcji VARMBLIXT występuje w dwóch różnych postaciach. Jako szklana misa, której piękno podkreśla światło przenikające przez jej półprzezroczyste szkło. Drugim „obwarzankiem” jest lampa, którą można zamocować na ścianie albo postawić na stole lub półce.

Kolekcja obejmuje również inne dodatki do domu jak dywany z wełny w słonecznych barwach, stoliki kawowe, podświetlane lustro, a także elegancki zestaw koktajlowy, w skład którego wchodzą karafka, kieliszek do szampana, szklanka, taca z metalowymi brzegami i mieszadełka do drinków. Gdy pada na nie światło, napełnione płynem szklane naczynia tworzą bajeczne refleksy i cienie. Sabine nazywa ten efekt „chwilą zdumienia”.

Limitowana kolekcja VARMBLIXT dostępna będzie w sklepach, na IKEA.pl oraz w Aplikacji Mobilnej IKEA od lutego 2023 roku do wyczerpania zapasów.