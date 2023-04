Salon CCC w NoVa Park stawia na interakcję

Wraz z wiosną do NoVa Parku powrócił sklep CCC, który został ponownie otwarty w odświeżonej wersji. Na powierzchni ponad 790 mkw. pojawiła się nie tylko zupełnie nowa aranżacja, ale również interaktywna strefa eobuwie.pl.

Sklep CCC zlokalizowany na poziomie I galerii zyskał nowy wygląd i funkcjonalności. Nowością w salonie CCC w NoVa Parku jest interaktywna strefa eobuwie.pl. To przełomowe rozwiązanie powstało, by odpowiedzieć na potrzeby klientów, którzy coraz chętniej kupują obuwie online. Salon zapewnił możliwość przeglądania asortymentu od ponad 800 marek i zamawiania wybranych produktów bezpośrednio do strefy.