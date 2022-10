Salon Cropp w Galerii Rumia większy o 200 mkw. i z nową aranżacją

5 października w Galerii Rumia oficjalnie otwarty zostanie salon Cropp na powiększonej o 200 metrów powierzchni i w zupełnie nowej aranżacji.

Kolejna duża marka kontynuuje swój rozwój w Galerii Rumia. Teraz salon Cropp będzie zajmował powierzchnię aż 600 mkw.

Będzie to jeden z trzech najnowocześniejszych konceptów salonów odzieżowych w Polsce i pierwszy tego typu na pomorzu.

Na powiększonej o 200 metrów powierzchni sieć przygotowała szereg oryginalnych designerskich rozwiązań.

Powiększony o 200 mkw. salon Cropp otworzy swoje podwoje już 5 października. Będzie to jeden z najnowocześniejszych konceptów salonów odzieżowych w Polsce. Na gości czekać będzie nowa aranżacja, nowa energia, nowy vibe.

Galeria Rumia to obiekt w samym sercu miasta Rumia, zlokalizowany w dobrze skomunikowanym miejscu – dogodnym zarówno dla podróżujących samochodem, jak i komunikacją miejską. Powierzchnia najmu to ponad 16 800 mkw. Do dyspozycji klientów jest przestronny, zadaszony parking, który pomieści 460 samochodów.

Na trzech poziomach znajduje się 90 lokali, przeznaczonych na sklepy oraz punkty usługowe. Wśród głównych najemców znajdziemy m.in.: Biedronkę, Sinasay, Action, Cropp, House, Monnari, KIK, Pepco, Empik, NEONET, klub fitness Calypso, multipleks kinowy Multikino czy drogerię Rossmann.