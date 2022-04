Salon fryzjerski inspirowany pustynnym krajobrazem. To nowy projekt NOKE Architects

Naturalne materiały, spokojne kolory, minimalistyczny wystrój w połączeniu z niepowtarzalnym kształtem ścian powoduje, że wizyta w salonie fryzjerskim, którego wnętrza zaprojektowali NOKE Architects jest prawdziwie zmysłowym doświadczeniem.

NOKE Architects to niezwykłe wnętrze salonu fryzjerskiego przy ul. Pięknej w Warszawie.

Dominuje – nawiązujący do głównej inspiracji – kolor piaskowy, przełamany rubinowym, nawiązującym do nazwy salonu.

We wnętrzu odnajdziemy oryginalne rzeźby świetlne stworzone przez projektantki z Aureola Studio.

Najnowsza realizacja NOKE Architects to niezwykłe wnętrze salonu fryzjerskiego przy ul. Pięknej w Warszawie. Projekt inspirowany krajobrazem pustyni i niezwykłymi formami jakie tworzy natura wymagał od architektów szukania nietypowych rozwiązań.

– Od początku głównym wyzwaniem było dla nas znalezienie sposobu jak przetłumaczyć skomplikowane, naturalne formy krajobrazu na architekturę wnętrz. Lubimy w NOKE takie wyzwania – mówi Karol Pasternak, architekt i partner w NOKE Architects.

Pustynny krajobraz po burzy

Główną inspiracją projektu salonu był krajobraz pustyni po burzy. – Inspirowaliśmy się kształtami w jaki wiatr formuje piasek. Procesy wietrzenia, erozji, sposób w jaki natura kształtuje jaskinie, drąży skały, tworząc przy tym niepowtarzalne kształty. Chcieliśmy by wnętrze salonu oddało ten charakter – tłumaczy architekt. Salon to: 2 poziomy, 15 stanowisk fryzjerskich, 2 stanowiska barberskie, stanowiska do manicure i pedicure oraz sala VIP.

Wszystkim ścianom, recepcji i klatce schodowej projektanci z NOKE nadali obłe kształty, przywołujące pustynne formy. Dzięki dużym witrynom od strony ulicy w salonie nie brakuje światła. By uzyskać nietypową przestrzeń postanowili skorzystać ze specjalnych programów do projektowania figur niemożliwych. Tak powstała przypominająca wydrążoną przez wodę jaskinię recepcja, układające się w fale, niczym zrolowane kartki, ściany na parterze i kręta klatka schodowa prowadząca na piętro.

Ponieważ wnętrze ma ekscentryczny charakter, kolorystyka całości jest stonowana. Dominuje – nawiązujący do głównej inspiracji – kolor piaskowy. W różnych odcieniach przewija się przez ściany, materiały na meblach, zasłony i uchwyty.

Przełamaniem jest kolor rubinowy, nawiązujący do nazwy salonu. Pozwolił podzielić przestrzeń na strefy, które są niezbędne w tego typu lokalach. Na drugim piętrze przestrzeń dzielą dodatkowo zasłony a motyw fali wraca w formie postumentów pod lustra z surowej, beżowej cegły. Rubinowy jest również kolorem przewodnim w VIP roomie, który nabrał przez to wyjątkowego charakteru.

Specjaliści od scenografii

O zbudowanie nietypowych ścian projektanci z NOKE poprosili wykonawców pracujących na co dzień przy scenografiach. Ściany pokryte są naturalnym tynkiem i pomalowane ekologicznymi farbami w piaskowych odcieniach. Do stworzenia falistych form na suficie, nawiązujących do kształtów z piasku, NOKE zaprosiło pracujących z tkaninami twórców z Poznania. Klatkę schodową wykonało ręcznie kilku artystów-rzemieślników.

– Zależało nam, żeby cyfrowo zaprojektowana, obła forma klatki schodowej była wykonana ręcznie. Podobnie powstawały drapowane z materiału formy na suficie. Dzięki temu każdy kształt w lokalu jest niepowtarzalny.

Wyrazisty akcent w recepcji stanowi neonowy, zielony kontuar. Został wykonany z ręcznie formowanego szkła i wyklejony folią w intensywnym kolorze. Jego połyskująca faktura nawiązuje do obecności wody na pustyni.

Rzeźby świetlne inspirowane pustynią

Projektantom z NOKE zależało, by jak największą przestrzeń lokalu wypełniało światło odbite. Właśnie w takim świetle najłatwiej unika się ostrych cieni. - Ta przestrzeń ma być tłem dla twarzy klientów. Odbite światło i stonowane kolory tworzą do tego idealną ramę. Nie mogło jednak zabraknąć w naszym projekcie światła dekoracyjnego – mówi Karol Pasternak.

We wnętrzu odnajdziemy oryginalne rzeźby świetlne stworzone przez projektantki z Aureola Studio. Tu również główną inspiracją była pustynia i jej bezkresna przestrzeń. Rzeźba świetlna zdobiąca klatkę schodową to cztery neonowe okręgi odbijające się w lustrze nieskończoności, co stwarza efekt fatamorgany. Przy stanowisku barberskim na parterze stanął natomiast świetlny totem. Można go podziwiać również z ulicy.

Zespół projektowy NOKE Architects biorący udział w projekcie:

Karol Pasternak

Piotr Maciaszek

Aleksandra Hyz

Marcin Sudnik

Zespół projektowy aureola.studio biorący udział w projekcie:

Kama Wybieralska

Natalia Andrzejak

Paulina Dudkiewicz