Salon fryzjerski z kawiarnią w starym warsztacie samochodowym. Intrygujący projekt z Poznania

Salon fryzjerski w warsztacie samochodowym? Tak odważnego przedsięwzięcia podjęła się właścicielka salonu Off Hair w Poznaniu, Małgorzata Cisowska wraz z arch. Ewą Gawroniak-Olejniczak z pracowni Ego Studio. Zlokalizowany wewnątrz małego dziedzińca lokal nie był co prawda – jak przyznaje sama autorka projektu – „piękną kamienicą z wysokimi sufitami, drewnianą podłogą i stiukami której szukałyśmy od miesięcy”, posłużył jednak za podstawę dla klimatycznego miejsca, w którym można umówić się nie tylko na wykonanie fryzury, ale także usiąść i wypić kawę.

Salon o łącznej powierzchni 160 mkw. (z dodatkowym zapleczem) podzielony został na trzy przenikające się części. Poczekalnia, zgodnie z założeniami projektowymi połączona została z barem i stanowi miejsce, w którym można usiąść i wypić kawę. - Od początku chcieliśmy aby poczekalnia miała charakter kawiarni , gdzie można umówić się spotkanie i kawę – relacjonuje Ewa Gawroniak-Olejniczak. Razem z recepcją strefę tę urządzono w dostawionym do warsztatu kontenerze – w ten sposób architekt poradziła sobie z problemem ograniczonej przestrzeni lokalu.

W trakcie projektowania wnętrz pozostawiono pierwotny charakter lokalu, który nadał unikalny klimat powstałej aranżacji. Tworzą go chociażby charakterystyczne świetliki (wymienione w trakcie prac na nowe), które oprócz spektakularnego efektu aranżacyjnego, dostarczają do wnętrza salonu tak niezbędne w pracy fryzjerskiej światło.

Charakterystyczne okna to nie jedyne pozostałości po pierwotnym lokalu. Czerwona cegła zdobiąca ściany we wnętrzach to autentyk odsłonięty podczas prac remontowych. Pozostawione zostały również betonowe podłogi. To nadało wnętrzom industrialny klimat, który dodatkowo potęgują zaprojektowane specjalnie na potrzeby wnętrza meble ze stali i drewna, czarne sufity oraz efektowna miedziana blacha na barowym froncie w strefie kawiarnianej (pomysł właścicielki lokalu).

Jak podkreśla architekt, myjnia miała z założenia być odosobnionym pomieszczeniem wyciszenia i relaksu. Tę odrębność widać wyraźnie w innej niż w pozostałych strefach okładzinie wykończeniowej ściany – tutaj króluje przede wszystkim szary beton! Autorce projektu udało się również „przemycić” wymarzone stiuki, w których odciśnięto romantyczne wzory z koronkowych serwetek.

– Inspiracją dla klimatu wnętrza była sama właścicielka. To miało być jej miejsce, w którym będzie się doskonale czuła. Prawdziwe i szczere, subtelne na zewnątrz, a jednocześnie bardzo silne, mocne i pewne siebie – podkreśla autorka projektu. Założenie to odnalazło odzwierciedlenie w połączeniach aranżacyjnych zastosowanych we wnętrzu. Obok siebie zestawiono surowe, naturalne materiały i industrialną stylistykę z delikatnymi, miękkimi formami i subtelnymi, niemal kobiecymi detalami. Najbardziej dosadnym tego przykładem są solidne, grube, stalowe ramy luster o organicznym, opływowym kształcie oraz wspomniane już koronkowe motywy dekoracyjne na ścianie ze stiuku, który swoim wyglądem imituje beton.

Jak podkreśla architekt, inwestorka była cały czas mocno zaangażowana w tworzenie projektu wnętrza, a ostateczny jego kształt to w dużej mierze jej wizja i jej świat. – To projekt w którym właściciel staje się Inspiracją, a wnętrze ma opowiadać jego historię, wszystkim którzy tam zaglądają – konkluduje Ewa Gawroniak-Olejniczak.