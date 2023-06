Salon Laurella jak... cukiereczek. Oto wnętrze inspirowane stylem Miami Vice i art déco

Przyjemność - to główne uczucie, które ma się pojawić u klientek salonu Laurella w Krakowie. Lokal zaprojektowany przez pracownię Kunszt Studio jest totalnie bezkompromisowy.

Przy ul. Floriańskiej w Krakowie 1 czerwca br. otwarto salon odzieżowy marki Laurella.

Magdalena Fornagiel-Nowak z pracowni Kunszt Studio odpowiedzialnej za projekt postawiła na nieszablonowe połączenie stylów Miami Vice i art déco.

Laurella to rodzinna marka odzieżowa, która od kilku lat podbija serca Polek. Stoją za nią Laura Reiss-Vogel oraz Marcin Vogel, którzy z niespotykaną dbałością urządzają wnętrza swoich salonów tak, aby klientki chciały tam wracać.

Nie inaczej jest w przypadku flagowego sklepu marki Laurella, który został otwarty 1 czerwca 2023 r. przy najpopularniejszej ulicy w Krakowie, Floriańskiej. Do współpracy przy projekcie wnętrz zaproszono pracownię Kunszt Studio.

Wrzuć na luz

Kluczowym aspektem przy tworzeniu przestrzeni sklepu dla marki Laurella był podział powierzchni na dość niestandardowe obszary. Pierwszy z nich to sala sprzedaży, której głównym celem jest nietuzinkowa ekspozycja produktu w postaci przeskalowanych walizek czy hotelowych wózków. Design ma przede wszystkim podkreślać swobodny styl zakupów oraz stworzyć miejsce, które nie jest w odbiorze sztywne i formalne, a kojarzy się z przyjemnością.

Magdalena Fornagiel-Nowak z pracowni Kunszt Studio odpowiedzialnej za projekt postawiła na nieszablonowe połączenie stylów Miami Vice i art déco, fot. mat. pras.

Do osiągnięcia tego celu architektki z pracowni Kunszt Studio wykorzystały nieszablonowy styl Miami Vice oraz elementy amerykańskiego art déco. W sali sprzedaży znalazła się również przestrzeń dla osób oczekujących na drugą połówkę w postaci mini baru z darmową kawą. Kolejna strefa, która znalazła się w sklepie to.... przestrzeń placu zabaw dla dzieci. Znajdziemy tu specjalną zjeżdżalnię, basen z kulkami, tablicę sensoryczną i miejsce do selfie z przyjaznym dinozaurem.