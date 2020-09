Salon luksusowej marki w nowej odsłonie

W galerii Bonarka otwarto w nowej lokalizacji odnowiony salon marki W.Kruk. Wnętrza charakteryzuje nowoczesny design i układ zapewniający lepszą ekspozycję luksusowego asortymentu.

REKLAMA

Marki stawiają na Bonarkę i rozwijają się wraz z nią. W nowej aranżacji i lokalizacji premium klientom prezentuje się salon renomowanej marki jubilerskiej W.Kruk.

Jednym z ostatnio odnowionych salonów jest sklep sieci W.Kruk (pow. 107 m kw.). Cechuje się on nowoczesnym designem oraz układem zapewniającym lepszą ekspozycję luksusowego asortymentu. Zyskał także bardziej optymalną lokalizację, w sąsiedztwie innych, niedawno otwartych salonów jubilerskich marek Apart i Jubitom. Warto dodać, że Apart również zmodernizował i powiększył swoje dwa istniejące salony w Bonarce – Apart (114 m kw.) i Apart Exclusive (172 m kw.).

- Udoskonalenie branżowego rozlokowania sklepów w przestrzeni Bonarki to kolejna ze zmian, której korzyści już odczuwają zarówno klienci, jak i najemcy centrum – przekonuje Justyna Bartosz, Retail Asset Manager Nepirockcastle.