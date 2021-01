Salon Rolf Benz stawia na autorskie koncepcje aranżacyjne

Od 11 stycznia klienci mogą odwiedzać pierwszy polski salon Rolf Benz. Na powierzchni 150 metrów kwadratowych prezentowane są sofy, łóżka, stoły, szafki oraz meble ogrodowe w autorskich konceptach aranżacyjnych.

Historia marki sięga 1964 roku, kiedy młody tapicer Rolf Benz założył własną firmę i jednocześnie zrewolucjonizował projekty tradycyjnych mebli. Nadał im zupełnie nowy wymiar poprzez możliwość swobodnego łączenia poszczególnych elementów. W latach 70. uczestniczył po raz pierwszy w targach meblowych w Kolonii, a niewiele później otworzył fabrykę mebli tapicerowanych w Mötzingen. W latach 80. marka Rolf Benz zrealizowała innowacyjne kampanie promocyjne w nietypowych lokalizacjach – teatrach czy pałacach. Dzięki temu brand wzmocnił swoją pozycję w segmencie premium. Lata 90. przyniosły zaś międzynarodową ekspansję, a pod koniec dekady Rolf Benz stał się najbardziej znaną niemiecką marką wyposażenia wnętrz. XXI wiek zaowocował kolejnymi zmianami.

Od 2010 roku Rolf Benz otworzył się również na nieruchomości komercyjne, realizując projekty m.in. w Zurychu oraz w Londynie. To przełomowy czas w działalności marki także ze względu na wprowadzenie do asortymentu łóżek. W 2018 roku system modułowy Nuvola zdobył prestiżową nagrodę German Design Award, a w 2020 roku to samo wyróżnienie przyznano kolekcji sof Volo.

Dziś Rolf Benz wciąż zaskakuje nowatorskimi projektami. Cieszy się ogromną popularnością m.in. w Azji, dlatego pierwszy flagowy salon został otwarty w Tokio na początku 2020 roku, a wkrótce po tym – również w Szanghaju. Styczeń 2021 roku to z kolei świetny czas dla polskich miłośników marki, dla których powstał pierwszy w kraju salon Rolf Benz w Domotece. Niemieckie meble, dobrze zresztą znane klientom Domoteki, zyskały większą przestrzeń ekspozycyjną.

– Z Rolf Benz jesteśmy związani od ponad 20 lat i bardzo cenimy tę współpracę. To marka, która nie tylko wyróżnia się wysoką jakością produktów, lecz także cieszy się dużym zaufaniem oraz dynamicznie się zmienia, dostosowując do wymagań rynku. Interesująca oferta zawsze wzbogacona jest o szeroką gamę wariantów kolorystycznych i wykończeń. Takie meble stanowią doskonały wybór na długie lata – mówi Agnieszka Piętera, właścicielka marki Aksonometria, z showroomem której jest połączony salon Rolf Benz.

W nowo otwartym salonie prezentowane są flagowe produkty z oferty Rolf Benz, czyli głównie sofy tradycyjne i z funkcją spania oraz łóżka kontynentalne (m.in. Tondo). Aranżacje wzbogacono o meble pomocnicze, takie jak stoliki i szafki, a także dodatki – w tym dywany. W koncepcie showroomu wyróżniają się modne tkaniny z efektem 3D, który zapewniają charakterystyczne, przestrzenne faktury oparte na dwubarwnych dekorach. Dostępne są m.in. jako wykończenie sof Addit. Z kolei łóżka pokazywane są w inspirujących kompozycjach sypialnianych z naciskiem na wysoki komfort i funkcjonalne wykorzystanie większej przestrzeni, typowej dla niemieckich wnętrz. Ekspozycję uzupełnia zapowiedź oferty mebli outdoorowych.