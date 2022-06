Salone del Mobile: trendy wnętrzarskie prosto z Mediolanu

Mediolańskie targi Salone del Mobile to jedno z najbardziej trendotwórczych wydarzeń branży designu. Eksperci komentują jakie trendy zaobserwowali w tym roku.

7-12 czerwca 2022 r. odbyły się w Mediolanie Salone del Mobile - największe targi designu na świecie.

Tegoroczna edycja targów designu Salone del Mobile 2022 była odpowiedzią na proces zmian w społeczeństwie, który przyspieszyła pandemia. Ponownie odkrywamy wartość domu, chcemy żyć w nim bardziej komfortowo. Poszukujemy trwałych, wysokiej jakości rozwiązań, które mają uczynić nasze życie lepszym.

Architekci wnętrz, producenci mebli, rzemieślnicy oraz miłośnicy wzornictwa długo czekali na to wydarzenie w jego pełnym wydaniu. W tym roku targi obchodziły wyjątkowy jubileusz - 60. lat istnienia.

Przez 6 dni event odwiedziło ponad 250 tysięcy uczestników ze 173 krajów. Goście mogli podziwiać wystawy marek z całego świata, które prezentowały wyselekcjonowane produkty, skoncentrowane na innowacjach i produkcji utrzymanej w duchu zrównoważonego rozwoju. Targi w Mediolanie od lat są wyznacznikiem trendów w designie na nadchodzące lata.

fot. Alessandro Russotti, dzięki uprzejmości Salone del Mobile

Tegoroczna edycja zdecydowanie utrzymała standardy z poprzednich lat i potwierdziła swoją kluczową pozycję w kalendarzu wydarzeń z dziedziny wzornictwa. Salone del Mobile 2022 przyciągnęły wielkie talenty projektantów, którzy z ogromną pasją prezentowali i opowiadali o kreatywnych oraz innowacyjnych projektach. To wyjątkowe miejsce spotkań, możliwość wymiany doświadczeń oraz wzajemnego inspirowania. Czas wyróżnić najbardziej dominujące rozwiązania w zakresie aranżacji wnętrz i wyposażenia, które będą królowały we wnętrzach w kolejnych sezonach.

Wszechobecna „naturalność”

Najbardziej wyraźny trend, który będzie silnie oddziaływał na przyszłe projekty w dziedzinie projektowania. Neutralne kolory, przestrzenie retro i vintage, zdominowane przez materiały pochodzenia naturalnego to najbardziej poszukiwane elementy.

Tego typu wnętrza mają być skoncentrowane na tym, abyśmy czuli się w nich dobrze i swobodnie. To także manifest, by nie skupiać się wyłącznie na tym, co jest modne, ale tworzyć przestrzenie, które są zgodne z naszym osobistym wyrazem.

fot. Alessandro Russotti, dzięki uprzejmości Salone del Mobile

Sofy modułowe

- Sofy modułowe to jedne z najczęściej prezentowanych produktów na tegorocznych targach. Projektanci podkreślali ich uniwersalność.

Wybierając z szeregu dostępnych elementów, takich jak szerokość sekcji, dodatkowe podłokietniki czy szezlongi, możemy tworzyć sofę idealną dla naszych potrzeb. Dodatkowo, z biegiem czasu możemy ją modyfikować, rozszerzać i dopasowywać do zmieniającej się przestrzeni - Natalia Nowak, ekspertka ds. aranżacji wnętrz Salonów Agata.

Fotele obrotowe do salonu

Obrotowe, okrągłe fotele to rozwiązanie do salonu inspirowane klimatem lat 50. XX wieku. Meble emanują luksusowym designem dzięki wysokiej jakości materiałom oraz wykończeniu przez utalentowanych rzemieślników. Zaletą foteli jest ich wygoda oraz łatwość zmiany położenia względem różnych części salonu.

Meble ogrodowe ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej

W tym aspekcie dostrzegamy wyraźny wpływ pandemii. Spędzanie czasu na świeżym powietrzu ma dzisiaj niezwykle istotne znaczenie i jest synonimem wolności. Właśnie dlatego niektóre z największych światowych marek skupiły się na ogrodowych meblach zdecydowanie bardziej niż w trakcie poprzednich edycji. Zaprezentowane zostały piękne i efektowne produkty, które śmiało mogłyby ozdabiać pomieszczenia, ale dzięki solidnym materiałom były gotowe, aby pozostać na zewnątrz.

Home Office zamknięte po godzinach pracy

Praca zdalna to wciąż nasza codzienność, a zachowanie balansu pomiędzy obowiązkami służbowymi i życiem prywatnym jest bardzo utrudnione. Projektanci znaleźli rozwiązanie, które czerpie inspirację z przeszłości i zaproponowali eleganckie biuro ukryte w szafie. Mebel w ciągu dnia tworzy przestrzeń dla kreatywnych myśli, a po zakończeniu pracy ma nas motywować, aby zamknąć drzwiczki i udać się na zasłużony relaks.

Co ważne, nie jest to przemijający trend, but jedna strukturalna przemiana. Salony Agata od zawsze śledzą najnowsze rozwiązania i są na bieżąco z ogólnoświatowymi, wnętrzarskimi trendami.