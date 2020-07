Scenariusze dla polskiego meblarstwa po czasach pandemii

Polski przemysł meblarski został mocno dotknięty przez sytuację związaną z epidemią koronawirusa. Niemniej szybsze, niż pierwotnie planowano, otwarcie handlu pomogło ograniczyć skalę spadków. Pewną nadzieję dla branży stanowi również rezygnacja z wyjazdów urlopowych mieszkańców Europy czy tania złotówka. Dużą rolę w poprawie sytuacji odegra też ekspansja na nowe rynki – zwłaszcza Stany Zjednoczone. Jak wygląda obecnie kondycja polskiego meblarstwa i jakie są prognozy na przyszłość?

Zgodnie z danymi Monitora Sektorowego (DAE PKO BP) z 15 maja 2020 r. w przededniu kryzysu wyniki firm meblarskich były dobre. W czwartym kwartale 2019 r. przychody firm średnich i dużych były o 6,2 proc. wyższe rok do roku, a stopa zysku netto wyniosła 4,9 proc., co oznacza wzrost o 1,1 proc. rok do roku. – Polska branża meblarska to światowy lider w dziedzinie produkcji mebli. Według ostatnich dostępnych danych w roku 2019 zajmowaliśmy 6. miejsce na świecie pod względem wartości wyprodukowanych mebli, a także 2. miejsce na świecie (1. miejsce w Europie) pod względem wyeksportowanych mebli. Na tak wysoką pozycję naszego sektora pracuje codziennie ponad 29 000 przedsiębiorstw meblarskich, gdzie pracę znajduje blisko 200 000 osób – powiedział Michał Strzelecki, dyrektor Biura Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. – Co ważne, w roku 2019 branża meblarska w Polsce wyprodukowała meble za ponad 50 mld złotych, z czego około 90 proc. z nich trafiło na eksport. Polska branża meblarska posiada także ogromny wpływ na polskie PKB, z udziałem blisko 2,3 proc. w roku 2019. Jednocześnie polskie meble generują ponad 36 mld zł dodatniego salda w handlu zagranicznym – dodał. Niestety sytuacja zaczęła się diametralnie zmieniać w marcu 2020 r.

Pandemiczne „trzęsienie ziemi” i jego skutki

– W związku z restrykcjami wprowadzonymi w wyniku epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce i praktycznie na całym świecie sytuacja w polskiej branży meblarskiej stała się dramatyczna z dnia na dzień. Zamknięcie możliwości handlu i zalecenia pozostania w domach spowodowały, że 16 i 17 marca wydarzyło się „trzęsienie ziemi”, które zatrzymało polską lokomotywę eksportową – powiedział Michał Strzelecki. Skala utraty obrotów w okresie marzec-maj szacowana jest na 4 mld złotych. Z kolei przeciętne zatrudnienie luty-kwiecień zostało ograniczone ze 164 do 153 tys. etatów – głównie poprzez ograniczanie czasu pracy, jednak około 4 tys. osób trwale straciło pracę. Powodem kryzysu w branży meblarskiej jest brak popytu wynikający z zakazu handlu, zaleceń pozostania w domach oraz nagłego spadku wskaźników ufności konsumenckiej.

Początkowo eksperci oceniali, że spadek obrotów branży meblarskiej w 2020 r. może wynieść nawet 17 mld złotych, czyli około 35 proc. mniej w stosunku do roku 2019. Skalę spadków pomogło jednak ograniczyć szybsze otwarcie handlu. Kolejny, niespodziewany i pozytywny impuls przyniósł boom remontowy, którego pojawienie przypisuje się rezygnacji z wyjazdów wakacyjnych dużej grupy Europejczyków. Niepewność, jak będzie się rozwijać sytuacja z koronawirusem jesienią, wciąż przekłada się na bardzo trudną sytuację na rynku pracy. – W wyniku negatywnych skutków, jakie niesie za sobą drastyczne ograniczenie sfery produkcyjnej i handlowej, pracę w tym roku straciło ponad 7 tysięcy osób – ocenił Michał Strzelecki.