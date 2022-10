Ściana w biurze: inspirujące realizacje z Polski

Inspirowane fasadą budynku drewniane szczeble, stara cegła, mural, a nawet... kapsle od butelek. Sposobów na ścianę w biurze jest wiele. Pokazujemy inspiracje z polskich biur!

Z zewnątrz do wnętrz: biuro Allegro w Poznaniu

Częścią oryginalnej elewacji budynku Nowy Rynek D, w którym znajduje się poznańska siedziba Allegro są pionowe pasy mieniące się odcieniami zieleni i rdzawego różu. Odpowiedzialna za projekt wnętrz pracownia The Design Group przechwyciła je do wnętrz.

Imitujące fasadę biurowca drewniane szczeble można spotkać niemalże na każdym piętrze biura. Dla poprawienia akustyki w miejscach pracy, zainstalowane zostały panele akustyczne, które znajdują się zarówno pomiędzy stanowiskami pracy, jak i w lampach i przesłonach, dzięki czemu zredukowany został hałas i pogłos we wnętrzach biura.

Biuro Allegro w Poznaniu, proj. The Design Group, fot. fotomohito

Z kolei charakterystyczny element budynku, jakim jest okrągły, przypominający donut otwarty plac wewnątrz obiektu, zrodził kolejny pomysł.

– Postanowiliśmy wykorzystać tę okrągłą formę do projektu aranżacji wnętrz poznańskiego biura Allegro. Jednoczy on zewnętrzny świat z wewnętrznym. Dlatego właśnie we wnętrzach w kształcie koła spotkamy m.in. białe tablice, oświetlenie, dekoracyjne elementy akustyczne, czy przeszklenia – mówią Karolina Kózka i Alicja Zielińska-Popiela, główne architektki z zespołu projektowego The Design Group.

Gdynia w centrum uwagi: biuro Ergo Technology & Services w Gdańsku

Biuro Ergo Technology & Services w Gdańsku znajduje się nieopodal stacji kolejowej Gdańsk Oliwa. Położoną na czterech piętrach przestrzeń architekci z pracowni Trzop Architekci zaaranżowali w morskim klimacie. We wnętrzach dominują kolory morza i piasku: znajdziemy je między innymi zarówno na stropie w ciągach komunikacyjnych, na ścianach salek spotkań czy też w kantynie znajdującej się na parterze budynku.

– Jednym z wyzwań przy projekcie było znalezienie niebanalnego, ciekawego motywu, który nawiązywałby do lokalizacji biura. Odpowiedź znaleźliśmy w syntetycznym motywie graficznym hanzeatyckich kamienic Gdańska, który udało nam się umieścić wokół trzonów każdego z pięter biura i który stanowi bazę do dalszych opowieści trójmiejskich, które możemy odnaleźć w tej nietuzinkowej przestrzeni – relacjonuje arch. Bartosz Trzop, założyciel i prezes zarządu Trzop Architekci.

Biuro Ergo Technology & Services, proj. Trzop Architekci, fot. fotomohito

Na fornirowanych okładzinach ściennych wyfrezowane zostały kształty gdańskich kamienic, a w sali konferencyjnej mobilną ściankę wyklejono sylwetkami stoczniowych żurawi. Położona na parterze kantyna została wykończona ręcznie wykonywanymi kaflami - odwołanie do tradycyjnych gdańskich pieców kaflowych. We wnętrzach biura nie zabrakło zieleni - obecnej zarówno w postaci zielonej ściany w strefie recepcji, jak i roślin doniczkowych wkomponowanych w meble.

Przepływ energii: biuro Axpo w Warszawie

Leitmotivem projektu wnętrza biura stworzonego przez pracownię Bit Creative Barnaba Grzelecki była energia i źródła odnawialne - tym się bowiem zajmuje Axpo Group. Dlatego też poszczególne elementy zainspirowane są źródłami energii. Ten punkt wyjściowy koncepcji wnętrza zaowocował interesującymi rozwiązaniami aranżacyjnymi na ścianach.

Biuro Axpo w Warszawie, proj. Bit Creative Barnaba Grzelecki, fot. fotomohito

I tak, na przykład, w sali Hydro architekci zaprojektowali żarówki na ścianie i suficie, a w salce Natural Gas - na ścianach możemy znaleźć... zawory. Z kolei sala Biofuel to zielony pokój ze ścianą wykonaną z mchu. Pokój relaksu to przestrzeń wystrojem nawiązująca do kosmosu z gwiezdnym motywem wieńczącym ściany.

Klimat podwodnej głębi: biuro TechnipFMC w Krakowie

Na czterech piętrach biura TechnipFMC pracowni The Design Group udało się stworzyć przestrzeń oddającą klimat podwodnej głębi i morskich klimatów związanych z profesją firmy. Jest tu technicznie i surowo – o taką przestrzeń zabiegał klient, który chciał stworzyć miejsce nie tylko wiele mówiące o samej firmie, ale także sprzyjające ścisłym umysłom pracujących tu inżynierów. Dużą rolę odegrało wykończenie ścian.

Biuro TechnipFMC w Krakowie, proj. The Design Group, fot. fotomohito

Ciekawym rozwiązaniem jest pokrycie ścian malowaną blachą trapezową. Kolejne poziomy biura charakteryzują się innymi kolorami brandowymi blachy trapezowej, która stanowi aranżacyjny trzon każdej z przestrzeni. Czerwony, niebieski i fioletowy, które dominują w logotypie firmy, uzupełnione zostały surową żywicą betonową, którą można znaleźć m.in. na ścianach w recepcji i strefie eventowej. Elementem ocieplającym aranżację jest drewnopodobny laminat zastosowany na ścianach w gabinetach.

Na szczególną uwagę zasługuje pierwsze piętro biura - czyli poziom podwodny - strefa collab area, przeznaczona do wspólnej pracy. Utrzymana została w kolorze granatowym, a ściany wykończono tutaj specjalną strukturą rozpraszającą światło – by w jak najwyższym stopniu oddać charakter podwodnego świata.

Pełne kolorów i faktur: biuro Pepsico w Warszawie

W maju br. globalny koncern z branży spożywczej PepsiCo przeprowadził się do nowej siedziby zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie warszawskiego Centrum Praskiego Koneser, w biurowcu Monopol.

Za koncepcję biura zajmującego 3. i 4. piętro, o łącznej powierzchni 3 550 mkw., odpowiadała pracownia architektoniczna MIXD. Projekt wykonawczy przygotowała pracownia AD-STUDIO, a fit-out powierzono firmie Tétris.

Biuro PepsiCo w Centrum Praskim Koneser, fot. Kinga Skalik (mat. prasowe Tétris)

– Wnętrze nowego biura PepsiCo definiują kolory, branding produktów w postaci neonów, grafik czy tapet na ścianach, różnego typu faktury, struktury, łączone elementy i mnóstwo roślin zielonych. Wykonaliśmy dekoracyjne sufity akustyczne w kształcie żebrowanych kół, dekoracyjne okładziny metalowe z poddrukiem, a na całej powierzchni znajduje się 2 500 mkw. tynku akustycznego z celulozy. Na uwagę zasługują też blat recepcyjny oraz blaty stołów kuchennych, które wykonane zostały z nakrętek od butelek – wyjaśnia Krzysztof Jastrzębski, Senior Project Manager w Tétris.

BHP na wesoło: biuro W&W Consulting w Warszawie

Głównym założeniem było pokazanie, że BHP jest nie tylko ważne, ale także jest dziedziną w której jest miejsce na poczucie humoru, nowoczesne podejście i ciekawy design. Do współpracy przy projekcie zaproszono architektów z MIXD.

Biuro W&W Consulting w Warszawie, proj. MIXD, fot. Studio Pion

– Biuro W&W Consulting mieści się na Pradze, w historycznej kamienicy. Nawiązanie do przemysłowego dziedzictwa tej okolicy wydawało się naturalne. Pomieszczenia podzieliliśmy przeszklonymi ściankami loftowymi, które pomogły wpuścić w głąb pomieszczeń dzienne światło. W kuchni zachowaliśmy charakterystyczne kwadratowe płytki ceramiczne, a w salach konferencyjnych pojawiła się „płytkopodobna” tapeta. Nie zabrakło też klasycznej lamperii – mówi Katarzyna Stasina, design manager MIXD. – Wzorem fabrycznych hal instalacja elektryczna została rozprowadzona po ścianach i podkreślona kontrastowym, czerwonym kolorem – dodaje.

W całej przestrzeni biura nie brakuje humorystycznych odniesień do bezpieczeństwa i higieny pracy. W przestrzeni coworkingowej uwagę gości przyciąga kolorowy mural autorstwa Karola Banacha, przedstawiający budowlaną ekipę, murującą wielkie litery BHP.

Ale kosmos! Biuro Callstack we Wrocławiu

Firmie Callstack działającej w branży IT zależało na tym, aby wystrój wnętrza korespondował z charakterem marki. Projektanci z we.make zaproponowali aranżację bezpośrednio nawiązującą do tematyki naukowej.

Biuro Callstack we Wrocławiu, proj. we.make, fot. Tom Kurek

Każda z salek do spotkań ma swój własny motyw przewodni: mamy na przykład salę matematyczną, fizyczną i biologiczną. W tej ostatniej na ścianie znalazła się wykonana z miedzianych rur dekoracja, w której umieszczone zostały sadzonki roślin. O ich pielęgnację i przesadzanie dbają... pracownicy Callstack, co okazało się dodatkowym sposobem na integrację zespołu.

Z kolei w recepcji przypominającej meteoryt otoczony przez czarną dziurę znalazła się zielona ścianna z bujną roślinnością, na tle której umieszczono podświetlane logo firmy.

Tematycznie, z niekonwencjonalnych materiałów: biuro Coca-Cola w Warszawie

W warszawskim budynku Business Garden mieści się biuro firmy Coca-Cola HBC o pow. 5,5 tys. mkw. Wnętrze zaprojektowała pracownia Bit Creative Barnaba Grzelecki. Sale konferencyjne i strefy spotkań wyposażono w elementy akustyczne takie jak filc lub mech na ścianie. Te elementy pełnią funkcje akustyczne, ale również podnoszą walory estetyczne.

Detale to jeden z mocniejszych punktów tego projektu. Precyzyjnie wykonane ściany mobilne wykończone filcem z logo znajdują się w salach konferencyjnych w pobliżu recepcji – Coca Cola i Coca Cola Zero. Efektownie zrealizowano ściany wykończone kapslami ułożonymi w kształt butelek oraz logo Coca Coli. Efekt podkreśla podświetlenie i czarne szkło lakierowane.

Biuro Coca-Cola w Warszawie, proj. Bit Barnaba Grzelecki, fot. fotomohito

Efektownie prezentują się ściany w poszczególnych salkach. Na ścianach znajdziemy tematyczne grafiki i murale, nawiązujące do oferty marek, niektóre salki prezentują historyczne wycinki z gazet; salka "Kraków" ma ścianę ułożoną częściowo z butelek; w salce Monster na czarnym lakierowanym szkle wyeksponowano logo marki.

Stara cegła z duszą: coworking Brain Embassy Młynarska w budynku PDT Wola

1 sierpnia w należącym do inwestora, Adgar Investments & Development Ltd, budynku Adgar PDT Wola odbyło się otwarcie najnowszej lokalizacji - BE Młynarska. PDT Wola to słynny obiekt zaprojektowany przez Michała Przerwę-Tetmajera, architekta zaangażowanego w odbudowę zrujnowanej po wojnie Woli. We wnętrzach każdy architektoniczny został dopracowany tak, aby przestrzeń jak najlepiej oddawała klimat PRL-u.

Coworking Brain Embassy Młynarska w budynku PDT Wola, fot. fotomohito

Przyszli najemcy będą mogli zauważyć ślady tych inspiracji już od progu. Nawiązaniem jest choćby charakterystyczna dla Brain Embassy stara cegła, ale tym razem ułożona w pionie, odwołując się do oryginalnej elewacji pobliskiego baru Wenecja, słynnego w latach 60-tych.

Świat gier oczami artystów: biuro STM Cyber w Warszawie

Już na samym wejściu do nowej siedziby STM Cyber czuć awangardowy i nietypowy dla standardowych biur klimat. Mieszają się tu konsekwentnie jaskrawe kolory w meblach, ościeżnicach czy elementach wyposażenia w zestawieniu z ciemnym, miejscami tajemniczo-mrocznym wnętrzem. Do współpracy nad projektem zaproszono firmę Interiors.

Biuro STM Cyber, proj. Interiors, fot. Piotr Krajewski

STM Cyber zależało na współpracy z polskimi artystami. Nie mogło zatem zabraknąć we wnętrzach obrazów od Davee Blows czy Krzysztofa Wizarda Niemca, a głównym motywem sali konferencyjnej jest mural od BROCKI stworzony specjalnie dla STM. Wnętrza dodatkowo zdobią zarówno dedykowane tapety, jak i designerskie oświetlenie od Kartell czy też AQform w poszczególnych strefach.

Każdy najmniejszy kąt biura ma swój charakter i niebanalne wykończenie, choćby silent room, w którym wykorzystano akustyczne panele zaprojektowane w motyw Pac-Mana.

Polscy artyści malują Polskę: biuro Wirtualnej Polski w Warszawie

Warszawskie biuro WP mieści się w kompleksie Business Garden. Dotychczasowe kolory stosowane we wnętrzach Wirtualnej Polski, czyli czerwony, szary i biały ociepliły zielenie i elementy z drewna. Nowa siedziba WP to jasne, przestronne wnętrza o czytelnych cyfrowych inspiracjach. Odniesienia do pędu i technologii znalazły się na zdjęciach warszawskich scenerii autorstwa Macieja Margasa, przeskalowane na ścianach wnętrz biura. Towarzyszą im również ilustracje polskich artystów. Za projektem stoją FBT Pracownia Architektury i Urbanistyki oraz Fruit Orchard Miastkowska Interior Design.

Biuro Wirtualnej Polski w Warszawie, proj. FBT Pracownia Architektury i Urbanistyki oraz Fruit Orchard Miastkowska Interior Design, fot. mat. prasowe

– Projekt nowych biur Wirtualnej Polski jest rozwinięciem konceptu, który towarzyszył założeniom przyjętym przez nas dla marki WP we wcześniejszych latach, którego realizację rozpoczęliśmy już w poprzedniej siedzibie. Motywem przewodnim jest i była Polska. Wtedy postawiliśmy na akcenty artystyczne w postaci wielkoformatowych fotografii Polskich miast autorstwa wybitnego Macieja Margasa, a teraz na rozwinięcie tego konceptu o zielone regiony naszego kraju, które zostały zilustrowane graficznie przez wspaniałych Polskich artystów (Sonie Hensler, Tomka Opalińskiego, Martyne Stawarz, Katarzyne Bogucką, Joanne Gniady, Igora Kubika, Anetę Klejnowską czy Karolinę Pawelczyk) – mówi Katarzyna Miastkowska.

Własnoręczna sztuka: biuro Sikora Wnętrza

Biuro dla swojego "dream team'u" zaprojektował sam Jan Sikora. Nic tu nie ma przypadkowego, a każdy przedmiot w pracowni skrywa wyjątkową historię. Ma ją riksza, która przyjechała z Indii, statek Titatnic zbudowany przez syna i stół kuchenny od Krystyny Łuczak-Surówki.

Biuro Sikora Wnętrza, proj. Jan Sikora, fot. Tom Kurek

"Własny" jest również malunek na ścianie, bo wykonany przez samego Jana Sikorę i nawiązujący do jego podróży po Ameryce Południowej. - Nie tylko nasze biuro miało być warsztatem twórczym, miejscem współczesnym, ale też przestrzenią elegancką. Stąd np. na ścianie znalazł się namalowany przeze mnie ręcznie ptak, który zresztą celowo został niedokończony – opowiada Jan Sikora.