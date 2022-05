Scyzoryk ma 125 lat! Poznajcie historię kultowego przedmiotu

W tym roku kultowy przedmiot jakim jest scyzoryk obchodzi 125-lecie. Z tej okazji firma Victorinox wprowadza na rynek limitowaną replikę „Oryginalnego Scyzoryka Oficerskiego i Sportowego” z 1897 roku, a my - przybliżamy historię tego przedmiotu.

W 2022 roku kultowy scyzoryk obchodzi 125-lecie na rynku lifestyle’owych akcesoriów.

W 1977 roku szwajcarski scyzoryk oficerski zostaje doceniony przez artystów i trafia do nowojorskiego muzeum MoMA, zostając głównym tematem wystawy designu.

Firma Victorinox wprowadza replikę przedmiotu z 1897 roku.

Charakterystyczny dodatek w kolorze czerwonym na całym świecie kojarzony jest ze Szwajcarią – miejscem produkującym nie tylko czekoladę i sery, ale też wysokiej jakości dobra. Do tej ostatniej grupy zalicza się wielofunkcyjny produkt marki Victorinox, która oficjalnie nazwała go szwajcarskim scyzorykiem oficerskim. Z tej okazji rodzinna firma zaplanowała kilka niespodzianek, w tym wprowadzenie na rynek limitowanej edycji repliki scyzoryka opartej na pierwowzorze.

Historia scyzoryka

Wszystko zaczęło się w 1897 roku, kiedy Karl Elsener I opatentował „Oryginalny Szwajcarski Scyzoryk Oficerski i Sportowy”. W 2022 roku Victorinox świętuje 125. rocznicę powstania tej szwajcarskiej ikony, która jest symbolem jakości, funkcjonalności, innowacji i ikonicznego wzornictwa oraz kamieniem węgielnym w historii marki.

Jej początkiem był warsztat ślusarski otworzony w 1884 w miejscowości Ibach, w którym Karl Elsener I zajmował się ostrzeniem oraz produkcją noży. Ogromne zaangażowanie w produkty, wysoka jakość i pasja przyczyniły się do dużego sukcesu małego zakładu rzemieślniczego. W trakcie niecałej dekady produkowane narzędzia zyskują sławę, co wpływa na zwiększone zapotrzebowanie na nowych pracowników i dalszy rozwój warsztatu..

Spełnienie marzenia o świetnie prosperującej firmie w ciężkich czasach było nie tylko powodem do świętowania, ale dowodem na docenienie kunsztu i precyzji, które poznał cały świat. To historia, która inspiruje do podążania za tym co się kocha, do podejmowania wyzwań i bycia otwartym na to co nowe. Przełomem okazał się rok 1921 kiedy wynaleziono stal nierdzewną i zaczęto wykorzystywać ją do produkcji scyzoryków. Z czasem czerwony scyzoryk stał się symbolem kreatywności – jego funkcje zachęcają do tworzenia dzieł sztuki, przedmiotów użytku codziennego, do odkrywania i otaczania się naturą, aż po własnoręczne naprawianie sprzętów.

Produkt dzięki poręcznej formie może towarzyszyć nam w codziennym funkcjonowaniu. W 1977 roku szwajcarski scyzoryk oficerski zostaje doceniony przez artystów i trafia do nowojorskiego muzeum MoMA, zostając głównym tematem wystawy designu. W latach 80’ i 90’ zyskuje nowych fanów dzięki popularnemu serialowi McGyver, w którym główny bohater często używa scyzoryka, prezentując wachlarz jego funkcji i możliwości. Finalnie w pop-kulturze staje się narzędziem, które może uratować właściciela od różnych kłopotów.

Ostatni duży jubileusz rodzinna marka obchodziła w 2017 r., kiedy firma Victorinox wyprodukowała swój 500-milionowy "Scyzoryk Armii Szwajcarskiej” i wprowadziła na rynek specjalną edycję przeznaczoną wyłącznie dla pracowników. W związku z tym imponująca jest informacja, że obecnie Szwajcarki brand produkuje około 10 milionów scyzoryków i sprzedaje ponad 400 różnych modeli. . Regularnie sprzedawane modele oferują od jednej funkcji (Swiss Army 1) do 73 funkcji (Swiss Champ XXL). Najlżejszy szwajcarski scyzoryk oficerski waży 17 g (Escort), najcięższy - 353 g (Swiss Champ XXL), a scyzoryk Victorinox Classic jest zdecydowanie najczęściej sprzedawanym modelem w historii firmy Victorinox.

Replika scyzorka z 1897 roku

Aby uhonorować swoje dziedzictwo i kontynuować historyczną przygodę Victorinox wprowadza na rynek limitowaną replikę „Oryginalnego Scyzoryka Oficerskiego i Sportowego”. Replica 1897 wygląda dokładnie tak samo jak oryginał na zewnątrz, ale wewnątrz reprezentuje najnowszą technologię. "Kiedy mój prapradziadek opatentował „Oryginalny Scyzoryk Oficerski i Sportowy” w 1897 roku, nie miał pojęcia, że to właśnie zapoczątkuje prawdziwą szwajcarską ikonę i stanie się podstawą historii sukcesu firmy. Chciałbym przekazać moje szczere wyrazy uznania wszystkim naszym pracownikom, klientom, kolekcjonerom i fanom marki na całym świecie." - mówi Carl Elsener IV, Dyrektor Generalny firmy Victorinox.