Semolino tuż przy Hali Mirowskiej. Kdesign Architekci postawili na przestrzeń i miedź

W Atrium Tower, naprzeciwko najstarszej hali targowej w Warszawie - Hali Mirowskiej, powstała czwarta w stolicy włoska restauracja Semolino. Za projekt wnętrz odpowiada zaprzyjaźniona już z właścicielem pracownia Kdesign Architekci.

Restauracja zajmuje dużą, przeszkloną, łatwo dostępną z poziomu ulicy przestrzeń w Atrium Tower. Wysokie wnętrze pełne jest bieli, roślin i mebli polskich marek. Minimalistyczna elegancja tworzy nastrój spokoju i uporządkowania.

Obok doskonałego jedzenia, sukcesem Semolino jest projekt wnętrza spójnie i konsekwentnie tworzący identyfikację miejsca w kolejnych lokalach. Właściciel od początku współpracuje z architektami z KDesign. Pierwsza restauracja powstała 9 lat temu na ul. Woronicza na Mokotowie. W długiej i wąskiej przestrzeni przejętej po poprzednim lokalu była potrzeba rozjaśnienia wnętrza. Biel została uzupełniona roślinami oraz miedzią. Kolejne miejsca - w Hali Koszyki, a następnie na ul. Obrzeżnej - były urozmaicane, ale tematem przewodnim i identyfikacją miejsca pozostała biel, naturalne rośliny oraz kolor naturalnej patynującej miedzi.

- Tu nie chodziło o nawiązanie do tradycji, do kuchni włoskiej. Szukaliśmy materiału, który ociepliłby sterylną biel. Miedź to wielość kolorów: od jasnej, złotoróżowej poprzez ciemną, aż po zieloną patynę. Patyna jest czymś, co nie szkodzi produktowi, ten proces jest bardzo powierzchowny. Natomiast daje głębię, zmienia się wraz z czasem; nawet odciski palców mogą być ciekawym i atrakcyjnym elementem - mówi Przemek Maziarz z KDesign Architekci.