Serce-olbrzym dotarło z Chin do Łodzi

Powstało w chińskim Tianjin i wkrótce ma się stać nową łódzką atrakcją. Gigantyczne serce z polerowanej blachy autorstwa Sino Sculpture Group to wyjątkowa rzeźba, która niebawem stanie na placu WOŚP w Łodzi. Jest tak duża i nietypowa w formie, że również jej transport do Polski stanowił nie lada wyzwanie.

Rzeźba wkrótce stanie na placu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łodzi.

Zaprojektowana przez Sino Sculpture Group jest duża i nietypowa w formie, a jej transport z Chin do Polski stanowił nie lada wyzwanie.

Sino Sculpture Group to kolektyw artystyczny z wieloma znakomitymi światowymi realizacjami na koncie, a blacha polerowana, z której wykonana jest rzeźba dla Łodzi, jest materiałem szlachetnym, nowoczesnym i niezwykle efektownym. Wysokie na 3,5 metra serce stanie się ogromnym, trójwymiarowym lustrem, w którym będzie odbijać się rzeczywistość dookoła.

Rzeźba serce powstała w chińskim Tianjin, fot. mat. prasowe

Rzeźba stanie na placu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łodzi. Zanim jednak „Serce dla Łodzi” dotarło na miejsce przeznaczenia, musiało pokonać 12 tysięcy mil morskich podróży do Gdańska z chińskiego Tianjin pod Pekinem, w którym powstało. Tam też odbył się załadunek tej niezwykłej rzeźby na statek Mayview Maersk, należący do największych kontenerowców świata.

– To było wymagające przedsięwzięcie, ale my lubimy wyzwania, dlatego chętnie zaangażowaliśmy się w projekt i zapewniliśmy obsługę transportu od A do Z – mówi Tomasz Gawrylczyk, szef marketingu Langowski Logistics, firmy z Gdyni, która podjęła się dostarczyć niecodzienny ładunek z Chin do Łodzi. – Kiedy ładunek jest nienormatywny i ponadgabarytowy mówimy o specjalistycznej usłudze zwanej Project Cargo. Tak było w tym przypadku. Samo serce ma wysokość 3,5 metra, a do transportu zostało dodatkowo umieszczone w specjalnym stelażu-skrzyni o wysokości blisko 4 metrów, znacznie przekraczającej wysokość dostępnych kontenerów. Konieczne było więc skorzystanie ze specjalnych konstrukcji do przewozu ponadgabarytowych ładunków, tzw. Open Top, umożliwiających załadunek od góry – wyjaśnia.

Nietypowe i wymagające wiedzy, było również sztauowanie ładunku, czyli jego odpowiednie zabezpieczenie w kontenerze, za które odpowiadała wyspecjalizowana firma, gwarantująca bezpieczeństwo rzeźby specjalnym certyfikatem.

Kolejnym wyzwaniem był przeładunek serca w Gdańsku, skąd po zakończeniu procedur celnych rzeźbę przewieziono do Łodzi na naczepie niskopodwoziowej.