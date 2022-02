Sheraton Grand Kraków z nowymi przestrzeniami wspólnymi

Hotel Sheraton Grand Kraków ma nowe przestrzenie wspólne. Za projekt wnętrz odpowiada brytyjska pracownia MKV Design. Wnętrza wyposażyła warszawska firma Trust Us.

Na początku stycznia pierwsi goście przywitali nowe wnętrza hotelu Sheraton Grand Kraków.

Inwestor - Wawel Holding sp. z o.o., postanowił wykorzystać czas obostrzeń wywołanych pandemią do rearanżacji wszystkich przestrzeni wspólnych.

Autorem projektu wnętrz jest brytyjska pracownia MKV Design Ltd. Za ich wyposażenie odpowiadała natomiast warszawska spółka Trust Us.

Hotel Sheraton Grand Kraków położony jest bezpośrednio nad brzegiem Wisły, w samym sercu Starego Miasta. Oprócz niekwestionowanego standardu pokoi i apartamentów, z którego słynie cała sieć Sheraton, może również poszczycić się niepowtarzalnym widokiem na Zamek Królewski na Wawelu i Bulwary Wiślane, przez co chętnie odwiedzają go turyści z całego świata.

Od początku stycznia tego roku wnętrza hotelu zyskały jeszcze więcej blasku, dzięki gruntownej przebudowie wszystkich przestrzeni ogólnych. Nowe oblicze zyskało serce obiektu – hotelowe lobby wraz z recepcją, a także bar, restauracja oraz wszystkie sale konferencyjne.

Oprócz gruntownego remontu, w hotelu pojawiło się również dużo więcej naturalnej zieleni oraz nowoczesne meble, zgodne ze stylistyką przyjętą w sieci hoteli Sheraton. Przetarg na dostarczenie zabudów, paneli ściennych i mebli wolnostojących wygrała warszawska spółka Trust Us.

– Bardzo się cieszymy, że mogliśmy uczestniczyć w rearanżacji wnętrz jednego z najbardziej prestiżowych miejsc na turystycznej mapie Krakowa – mówi Daniel Ochońko, prezes zarządu spółki Trust Us. – Przez ostatnie 16 lat przestrzenie wspólne hotelu cechował styl, który można by określić jako stonowaną klasykę. Obecnie przestrzenie wspólne zyskały zdecydowanie bardziej współczesny charakter – wnętrza wypełnia więcej kolorów i zieleni. Wśród wykorzystanych materiałów dominuje lity dąb, który znakomicie współgra z malowanymi metalami – mosiądzem i miedzią. Zróżnicowana kolorystyka mebli ma z kolei współgrać z koncepcją inwestora, polegającą na „odmłodzeniu wnętrz” w celu skierowania oferty hotelu również do młodszej niż dotychczas grupy docelowej – dodaje.