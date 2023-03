Showroom, którzy stworzyli trzej kumple. Nowe miejsce na designerskiej mapie Warszawy

Przy ul. Elektronowej 2 w Warszawie powstał showroom wykończenia wnętrz zainicjowany przez trzech pełnych pasji znajomych.

REKLAMA

To miejsce stworzyli trzej kumple, z których każdy ma innego konika. Jeden podłogi – drewniane, winylowe, laminowane. Drugi tapety. A trzeci meble tapicerowane. Są młodzi duchem, ale na rynku działają od lat. Dlatego znajomość wielu segmentów światowej oferty produktów do wykończenia i wyposażenia wnętrza zdecydowali się połączyć pod wspólnym szyldem… a właściwie pod neonami, zamówionymi w historycznej warszawskiej pracowni. Showroom Elektronowa przy ulicy Elektronowej 2 w handlowej części Białołęki zrodził się więc z autentycznej pasji do funkcjonalnych i pięknych wnętrz. A powstał z myślą o ludziach, którzy cenią dobry design, najwyższą jakość produktów i kreatywne podejście do aranżacji domu.

Zacznijmy od podstaw

W Showroomie Elektronowa znalazła się rozbudowana ekspozycja podłóg nie jednego, lecz wielu producentów. Łatwo tu więc wybrać odpowiednie do potrzeb posadzki drewniane (lite i warstwowe), panele winylowe oraz laminowane, podłogi kompozytowe, a także wykładziny. Marki, które znalazły się w portfolio, są zdecydowanie nieprzypadkowe. Jeden z twórców tego miejsca, Maciej Zych, przez wiele lat był związany właśnie z branżą podłogową i dlatego dziś może proponować gościom showroomu najbardziej sprawdzone rozwiązania.

– Czy poszukujesz podłogi do mieszkania, czy do przestrzeni komercyjnej, marzy ci się deska drewniana na ogrzewanie podłogowe, elegancka jodełka francuska francuska albo najwyższej jakości wykładzina do sypialni – podsuniemy odpowiednie propozycje – zapewnia z uśmiechem Maciej. Co ogromnie ważne, w trosce o satysfakcjonujący efekt prac zespół showroomu Elektronowa oferuje montaż zakupionych podłóg, a ponadto szeroki zakres prac renowacyjnych.

Ściany w nowej odsłonie – wewnątrz i na zewnątrz

Duże doświadczenie stoi też za bogatym wyborem tapet i murali, które obecnie mało przypominają swych papierowych przodków sprzed dekad.

– W zależności od potrzeb mogą mieć znacznie większe szerokości, personalizowane wzory, zróżnicowane faktury, a także podłoża odporne m.in. na wilgoć, zalewanie wodą, zarysowania i inne domowe zjawiska ekstremalne – wymienia z kolei Maciej Kussy, który od lat uważnie śledzi ofertę światowych producentów tapet i murali oraz trzyma rękę na pulsie trendów.

Obok tego typu produktów w portfolio Showroomu Elektronowa znalazły się specjalne powłoki do montażu na elewacji – odporne na działanie czynników atmosferycznych. Do wnętrz przeznaczone są z kolei forniry kamienne, czyli lekkie, elastyczne i łatwe w obróbce okładziny powstające z cieniuteńkiej warstwy kamienia naturalnego. Można je wykorzystać na ścianie, a także na meblach i zabudowach.

Dla miłośników mebli

Tym, co bez wątpienia najbardziej przyciąga spojrzenia gości nowo otwartego showroomu, są małe i duże elementy wyposażenia ruchomego, z meblami tapicerowanymi na czele.

– Ofertę komponowaliśmy z myślą o tym, by zapewnić naszym klientom wysoką jakość życia w dobrym stylu. Każdy z naszych modeli pieczołowicie sprawdzamy. Dzięki temu mamy gwarancję, że proponujemy produkty wykonane z najlepszych materiałów i rzeczywiście doskonale służące relaksowi – podkreśla trzeci współwłaściciel showroomu, Robert Piętka, ekspert w tej dziedzinie.

Jego wyborem są m.in. meble tapicerowane ukraińskiej marki Blanche, charakteryzujące się niepowtarzalnym designem, bardzo starannym wykonaniem, ekologiczną produkcją oraz oczywiście komfortem użytkowania. Marka ta dostarcza nie tylko sofy, fotele, pufy i łóżka tapicerowane, ale też meble towarzyszące – na czele ze stolikami kawowymi i pomocniczymi.

Zarówno meble, jak i wszystkie pozostałe elementy wyposażenia czy wystroju w Showroomie Elektronowa zaprezentowane są w wysokiej na 6-metrów loftowej przestrzeni.