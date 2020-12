Siedem trendów w projektowaniu biur na rok 2021

W 2020 nastąpiła ogromna zmiana w sposobie pracy ludzi, w związku z czym wiele trendów w projektowaniu, które pojawiały się w postępowych biurach, staje się teraz częścią normy. Eksperci Tétris zidentyfikowali 7 trendów w projektowaniu biur do zaobserwowania w 2021 roku.

REKLAMA

Elastyczne przestrzenie robocze, projektowanie nastawione na dobre samopoczucie pracowników oraz meble biurowe w domowym klimacie to przykłady rozwiązań, które mają inspirować pracowników do angażowania się w przestrzeń biurową, ponieważ praca w domu staje się coraz bardziej powszechna.

Przyszłe projekty biurowe najprawdopodobniej przewidywać będą mniej miejsca na poszczególne stacje robocze na rzecz przestrzeni do współpracy, dzielenia się pomysłami i uczenia się. 44% użytkowników biurowych zgłasza, że ​​najbardziej brakuje im w biurze interakcji i kontaktów towarzyskich ze współpracownikami (JLL Human Performance Survey, Maj 2020).

Takie zorientowane na pracowników przestrzenie robocze staną się kluczowym wskaźnikiem sukcesu w biznesie, ponieważ więcej korporacji niż kiedykolwiek stara się zoptymalizować wydajność personelu poprzez poprawę doświadczenia pracowników i oferowanie elastyczności w miejscu i sposobie pracy.

Projektowanie mebli do biura domowego będzie również ewoluować, w odpowiedzi na zapotrzebowanie na tego typu przestrzenie, przy czym 75% pracowników oczekuje, że pracodawcy będą wspierać pracę w domu, a co trzeci prosi o dedykowany dodatek na wydatki związane z biurami domowymi (JLL Human Experience Survey 2020, październik 2020).

Biurowy klub

Tegoroczna rekordowa zmiana w kierunku pracy w domu przyspieszyła rolę biura jako ośrodka współpracy i spotkań towarzyskich, a nie pracy skoncentrowanej na indywidualnej pracy, którą, jak udowodnili pracownicy, można skutecznie wykonywać poza biurem.

Zamiast skupiać się na stosunku liczby biurek do pracowników, projekt biura będzie opierał się na przestrzeniach ogólnodostępnych z szerokim wachlarzem mebli, które ułatwią to, czego nie zapewni nam dom: formalną i nieformalną pracę grupową, opiekę mentorską i możliwości rozmów współpracownikami przy ekspresie do kawy, aby inspirować pomysły. Większy nacisk zostanie położony na udogodnienia do określonych zadań, w których pracownicy potrzebują przestrzeni biurowej, takich jak dobrze wyposażone sale konferencyjne i miejsca do pracy, które sprzyjają interakcji. Projektowanie miejsca pracy, które promuje tożsamość marki firmy, będzie ważnym sposobem pielęgnowania poczucia przynależności wśród rzadziej przychodzących pracowników.

Bezpośrednie spotkania z klientami będą nadal odbywać się w biurze, umacniając funkcję biura jako wizytówki podstawowych wartości i kultury firmy.

Domowe udogodnienia

W obliczu trwającej pandemii nie wszyscy pracownicy będą czuli się komfortowo po powrocie do biura - zwłaszcza gdy mogą pracować wydajnie w domu - dlatego miejsca pracy będą musiały zapewniać podobny poziom komfortu i bezpieczeństwa, jak praca w domu.