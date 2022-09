Siedziba Cargill przeszła metamorfozę. Dla firmy projektowali ponownie Massive Design

Warszawska siedziba firmy Cargill została oryginalnie zaprojektowana przez Massive Design w 2010 roku. Teraz ta sama pracownia podjęła się odświeżenia wnętrza.

Firma zdecydowała się na odświeżenie wyglądu niemal całego biura wraz z częściową przebudową wynikającą z wymagań współczesnych przestrzeni biurowych.

Jednym z założeń projektu było wykorzystanie istniejących elementów wykończenia lub wyposażenia wnętrza.

Zadanie przeprowadzenia metamorfozy powierzono ponownie Massive Design.

Charakterystyczne dla stabilnego rynku biurowego są sytuacje, gdzie firmy przywiązują dużą uwagę do rozpoznawalności lokalizacji ich oddziałów. Myśląc długofalowo, osoby zarządzające zwracają uwagę na potrzeby pracownika oraz wygodę partnerów biznesowych i zostają w tej samej siedzibie przez kolejne lata.

W takim przypadku należy dostosować wnętrze do zmieniających się potrzeb, pokoleń pracowników oraz zmian w sposobie i organizacji pracy. Nie bez wpływu na to jak działają biura pozostaje obecna sytuacja pandemiczna, która zmieniła charakter pracy na model hybrydowy. Z takimi wyzwaniami przyszło się zmierzyć architektom z Massive Design przy odświeżeniu biura, długoletniego partnera - firmy Cargill.

Przestrzeń na miarę współczesnych potrzeb

Warszawska siedziba firmy Cargill została oryginalnie zaprojektowana przez Massive Design w 2010 roku. Na przestrzeni kolejnych lat wprowadzane były zmiany i modernizacje poszczególnych jej obszarów. W związku z przedłużeniem umowy najmu Cargill zdecydował się na odświeżenie wyglądu niemal całego biura wraz z częściową przebudową wynikającą z wymagań współczesnych przestrzeni biurowych.

Koncepcja zakładała stworzenie nowej, zdecydowanie powiększonej przestrzeni socjalnej powstałej z połączenia kuchni i przylegających do niej salek konferencyjnych i chillout’u. Nowo powstałe pomieszczenie o powierzchni ponad 120 mkw. łączy funkcje dużej kuchni z miejscem spożywania posiłków, kawiarni, oraz umożliwia organizację nieformalnych spotkań.

Odświeżenie i przeprojektowanie wystroju biura objęło też przestrzenie spotkań, strefy recepcyjnej a także typowej przestrzeni pracy. Jednym z nowych funkcjonalności wprowadzonych do biura było utworzenie stref hotdeskowych, pełniących również funkcję przestrzeni typu toutchdown. Zostały one zlokalizowane w przestrzeniach blisko wejścia do biura, umożliwiając skanalizowanie potrzeb osób, które pojawiają się w biurze tylko na chwilę, lub też potrzebują przestrzeni do pracy w skupieniu przed lub po spotkaniu, na które przyjechali do biura.

Przestrzenie socjalne miały zostać dostosowane do współczesnych trendów w designie wnętrz biurowych. Życzeniem inwestora były wnętrza wyraziste, ale nie agresywne. Nader wszystko odświeżenie przestrzeni pracy miało za zadanie stworzyć przyjazne środowisko dla pracowników i charakteryzować się ponadczasowym wzornictwem. Nie bez znaczenia była również funkcjonalność proponowanych rozwiązań, gdzie główny nacisk położono na różnorodność i dostosowanie przestrzeni spotkań do wymogów współczesnej pracy biurowej, również pod katem technologii.

Całość przeprowadzanych prac projektowych była ściśle powiązana z ustanowionym budżetem na wykonanie prac budowalnych i zakup wyposażenia meblowego. Powyższe oczekiwania estetyczne udało się spełnić poprzez użycie kontrastowych monokolorów wymieszanych z barwami pochodzenia naturalnego od materiałów wykończeniowych. Wszystkie elementy użyte do wykończeń ścian, podłóg i sufitów zostały starannie dobrane, by spełniać standardy najwyższej jakości i trwałości. Zaimplementowane okładziny drewniane i drewnopochodne, czy panele ścienne i sufitowe z włókien drewnianych musiały być odpowiednio certyfikowane nie tylko pod kątem pochodzenia, ale również emisji formaldehydów. ), Starannie dobrane oświetlenie dekoracyjne oraz meble ruchome dodają walorów estetycznych i doskonale uzupełniają pozostałe elementy projektowanej przestrzeni.

„W efekcie powstało wnętrze, które spełnia oczekiwania klienta oraz projektanta. Oprócz sprawnego procesu projektowego, zgodnej współpracy wszystkich stron, projekt wyróżnia ponadczasowa estetyka, która mamy nadzieję, będzie się jeszcze długo podobać.” – wspomina proces Maciej Teisseyre, architekt z Massive Design.

Biuro z recyklingu

Jednym z założeń projektu było również wykorzystanie istniejących elementów wykończenia lub wyposażenia wnętrza. Cel ten został osiągnięty m.in. w recepcji, gdzie zostały wykorzystane dotychczasowe podkonstrukcje sufitu podwieszanego, do których podpięto zupełnie nową strukturę sufitu liowego z recyklingowanych butelek PET.

Kolejnym przykładem jest przeprojektowana strefa socjalnej, gdzie projektanci z Massive Design wspólnie z Cargill postanowili zachować okładzinę ścienną z cegły rozbiórkowej, oraz wszystkie zastane elementy przeszklone. Całość zabudowy kuchennej postała w miejscu poprzedniej kuchenki, co również pozwoliło zminimalizować koszty przebudowy biura.

„Nurt reuse and recycle od 2020 roku zdecydowanie zyskał na znaczeniu. Obecnie ciężko sobie wyobrazić jakikolwiek proces projektowy bez pochylenia się nad kwestią śladu węglowego i dbania o nasze środowisko.” – zauważa Konrad Dowejko, design director w Massive Design.

Patrząc na zdjęcia gotowego biura, nie da się nie odnieść wrażenia, że projektanci osiągnęli postulowany na początku procesu efekt. Jak podkreślają autorzy projektu, nie byłoby to osiągalne bez wsparcia ze strony osób nadzorujących proces ze strony Cargill, a w szczególności Iwony Wdowczyk, Office Manager warszawskiego biura, która poniżej tak podsumowuje proces: