Siedziba globalnej firmy IT wśród biurowych wież Warszawy. Tak Bit Creative stworzyło biuro w stylu "agile"

Pracownia Barnaby Grzeleckiego Bit Creative nie narzeka na brak pracy. Do portfolio architektów dołączył właśnie projekt biura DXC Technology w warszawskim biurowcu Skyliner. Zajrzeliśmy do wnętrz!

Pracownia Bit Creative stworzyła w warszawskim biurowcu Skyliner przestrzeń pracy dla firmy DXC Technology w oparciu o ideę "agile".

Przestrzeń została podzielona na wiele elastycznych przestrzeni roboczych, a także sal konferencyjnych. Biuro zaprojektowano z myślą o pracy hybrydowej - znajdziemy tu wiele przestrzeni do pracy w mniejszych zespołach.

Design biura nawiązuje do działalności firmy. Główny trzon projektu stanowią neutralne barwy i materiały, których uzupełnienie stanowią brandowe akcenty kolorystyczne. Chłodny industrialny styl został przełamany dużą ilością zieleni i drewna. Uzupełnienie aranżacji stanowią nowoczesne meble i rozwiązania akustyczne na ścianach i suficie.

Ergonomia to jeden z ważniejszy aspektów, które należy uwzględnić w dobrze zaprojektowanym biurze. Wiedzą to architekci z Bit Creative.

- Jak w każdym z naszych projektów zadbaliśmy również i o te elementy. Biuro wyposażone jest w ergonomiczne stanowiska pracy i komfortowe sale konferencyjne, czy pomieszczenia do pracy w ciszy i skupieniu. Postawiliśmy na biurka z elektryczną regulacją wysokości i fotele z zagłówkiem i możliwością regulacji odcinka lędźwiowego. Pracownicy mają również do dyspozycji wiele przestrzeni do pracy kreatywnej z mobilnymi rozwiązaniami, gdzie sami mogą ustawić optymalny układ sali. Zadbaliśmy również o odpowiednie wyposażenie przestrzeni pomagającej zachować prawidłowe parametry akustyczne. Między biurkami znalazło się miejsce dla wysoki szaf i ścianek wyposażonych w elementy wykonane z filcu - mówi Barnaba Grzelecki.

Przestrzeń zaprojektowano w oparciu o takie materiały, jak cegła czy wełna drzewna, które urozmaicono detalami w postaci szkła ornamentowego czy falistej blachy. Całość uzupełnia duża ilość naturalnej zieleni.

- Zależało nam na stworzeniu przyjaznego środowiska do pracy. Stanowiska pracy zostały przedzielone alternatywnymi przestrzeniami do pracy zespołowej, kreatywnej czy w ciszy. Zaprojektowaliśmy również przegrody akustyczne, które od wewnętrznych stron stanowią tablice do pisania. Na każdym z pięter znajduje się duża strefa socjalna z miejscem do zjedzenia posiłku czy wypicia kawy ale również do spotkań całego zespołu - dodaje Grzelecki.