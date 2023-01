Duński klimat tuż przy metrze Wilanowska. Pracownia Bit Creative postawiła na czystą elegancję

Duńska firma Netcompany otworzyła nową siedzibę w biurowcu P180 w Warszawie. Architekci z Bit Creative Barnaba Grzelecki postawili na skandynawski minimalizm, ergonomię i wyciszenie.

Nowe biuro dla firmy Netcompany znajduje się w budynku P180 zlokalizowanym na metrze Wilanowska.

Siedziba zlokalizowana jest na ostatnich ostatnich trzech piętrach i zajmuje ok 6000 mkw.

Deweloperem tego budynku jest Skanska.

Inwestorowi zależało na eleganckiej stonowanej powierzchni, jednocześnie przyjaznej pracownikowi, funkcjonalnej i ergonomicznej.

Pracownicy Netcompany w większości pracują stacjonarnie dlatego założenia projektowe zakładały w całości wykorzystanie stanowisk pracy oraz ewentualne ekspansje.

Większość przestrzeni stanowi open space poprzedzielany akustycznymi meblościankami lub meblami z zielenią. W ramach biura pracownicy mają do dyspozycji różnej wielkości salki spotkań. Są one zaprojektowane w spójności z resztą biura. W siedzibie Netcompany dominują odcienie szarości, w kwestii materiałów - beton, filc i drewno.

- To, co wyróżnia przestrzeń to przede wszystkim ergonomia. W biurze znajdziemy tylko i wyłącznie biurka z elektryczną regulacją wysokości, ergonomiczne fotele czy energooszczędne oprawy ledowe. Przestrzeń, która dzięki wewnętrznym przedzieleniom i użyciu dużej ilości akustycznych materiałów na suficie, ścianach czy posadce jest bardzo funkcjonalna. Pracownicy mogą w ciszy i skupieniu wykonywać swoje zadania. Do tego duża ilość zieleni i delikatne „wstawki” drewna powodują, że środowisko, w którym się znajdujemy jest naturalne i przyjazne - mówią architekci z pracowni Bit Creative.

Na uwagę zasługuje kantyna, której powierzchnia wynosi aż 300mkw. Pracownicy mają do dyspozycji ponad 100 stanowisk do zjedzenia posiłku. Jest to jedno z ważniejszych miejsc biura. Poza klasycznymi stołami zaprojektowane zostały zabudowy meblowe w formie kanap przyściennych oraz zabudowa barowa w formie wyspy.