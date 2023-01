Siedziba OLX w Poznaniu jest nie tylko większa. The Design Group stworzyli klimat multifunkcjonalnego home office

Biuro Grupy OLX to miejsce stworzone na miarę czasów. Łączy przestrzeń multifunkcjonalną z domowym klimatem. Wspiera indywidualne potrzeby pracowników, a przy tym buduje ich wspólnotę. To wszystko z dbałością o akustykę i ekologię.

Architekci z pracowni The Design Group podjęli się zaprojektowania wnętrz biura Grupy OLX po jego powiększeniu.

Biuro łączy ergonomię z domową przytulnością, a nowoczesne rozwiązania, jak elektryczne biurka czy specjalistyczne oświetlenie, funkcjonują tu obok komfortowych sof i miękkich dywanów.

W biurze do dyspozycji pracowników jest szerokie spektrum różnych salek dostosowanych do rozmaitych aktywności w pojedynkę lub w mniejszej i większej grupie.

Kuchnia pełni rolę przestrzeni socjalnej, integracyjnej i all hands.

Swoim zwyczajem The Design Group dużą wagę poświęcili akustyce pomieszczeń.

W aranżacji wykorzystano wyłącznie certyfikowane materiały. Postawiono także na naturalne drewno, z którego wykonano wszystkie stoły i okładziny ścienne.

Jak zachęcić pracowników do powrotu do biura po okresie pracy zdalnej? Jak stworzyć dla nich przestrzeń bliską atmosferze home office? W jaki sposób zadbać o ergonomię pracy, a jednocześnie zaaranżować miejsce, w którym poczują się swobodnie? Prawie tak, jak w domu? Takie miejsce dla swoich pracowników stworzyła Grupa OLX. A realizacji projektu biura podjęło się studio The Design Group.

Grupa OLX swoją siedzibę ma w Poznaniu w biurowcu Maraton. Wcześniej zajmowała już 4 i 5 piętro budynku, ale ze względu na ciągły rozwój postanowiła wynająć kolejne przestrzenie. I tak w połowie 2021 roku rozpoczęła się inwestycja, która miała dostosować do potrzeb firmy także piętra 2 i 3.

To był specyficzny czas po szczycie pandemii. Klient miał świadomość, że musi stworzyć dla pracowników przestrzeń, w której poczują się równie swobodnie jak w domu podczas home office. Tak, by chcieli tu wrócić. Dlatego biuro łączy ergonomię z domową przytulnością, a nowoczesne rozwiązania, jak elektryczne biurka czy specjalistyczne oświetlenie, funkcjonują tu obok komfortowych sof i miękkich dywanów.

Salki do pracy o różnych charakterze

Większość przestrzeni biura Grupy OLX stanowi open space. Kolejne działy są rozdzielone od siebie zabudową meblową, w którą wkomponowana jest zieleń. Jednak biuro przystosowane jest do tego, by każdy mógł dostosowywać miejsce i stanowisko pracy w zależności od aktualnie wykonywanego zadania. Jest tu 25 przystosowanych akustycznie salek o różnych wielkościach, przeznaczonych do spotkań zarówno w mniejszych, jak i większych teamach. Co więcej, cztery salki 8-osobowe można połączyć w jedną dużą. Do pracy indywidualnej w ciszy przygotowano natomiast osiem wbudowanych pomieszczeń typu phone booth.

Wśród salek wyróżnia się ta znana wśród pracowników jako akwarium, fot. mat. prasowe TDG

Wśród salek wyróżnia się ta znana wśród pracowników jako "akwarium". Jest to przeszklona z trzech stron przestrzeń do pracy cichej, ad hoc, samodzielnej albo w większym zespole. Architekci zaaranżowali tu miejsca przy wyższych i niższych stołach, którym towarzyszą fotele i tapicerowane krzesła. Nie zabrakło też miękkich, dużych sof, które wprowadzają domowy klimat.

Hot deski i stół... do pisania

To, co wyraźnie podkreśla nowoczesne podejście do pracy w tym biurze, a także dbałość firmy o komfort i bezpieczeństwo pracowników, to fakt, że na powierzchni niemalże 100% biurek to tzw. hot deski. To elastyczne rozwiązanie pozwala pracować użytkownikom biura w dowolnie wybranym miejscu i czasie. Specjalna aplikacja ułatwia rezerwację biurek. W obrębie open space’ów architekci rozmieścili lockery do przechowywania rzeczy osobistych czy dokumentów, co związane jest z obowiązującym w całym biurze "clean desk policy".

Uwagę zwraca także salka "design thinking", czyli creative room. To multifunkcjonalna przestrzeń zaprojektowana zgodnie z filozofią agile, przeznaczona do pracy wspólnej. Podczas burzy mózgów, pracownicy mogą zapisywać swoje pomysły markerem na stole, którego blat wykończony jest powierzchnią do pisania. Najważniejsze z nich mogą przenieść na ogromny whiteboard, który zajmuje całą powierzchnię jednej ze ścian.

Na zdjęciu salka "design thinking", fot. mat. prasowe TDG

Dzięki tym rozwiązaniom pracownicy mogą mieć pewność, że żadna istotna myśl nie umknie podczas rozmów, a każdy zainteresowany ma dostęp do treści. Co więcej, wszystkie meble w tej sali - stoły, krzesła biurowe, tapicerowane hokery czy miękkie pufy - są ruchome, dzięki czemu zespoły mogą swobodnie aranżować tu przestrzeń w zależności od swoich potrzeb.

Nacisk na integrację pracowników

Biuro Grupy OLX to nie tylko przestrzeń pracy. To także miejsce, które efektywnie wspiera integrację pracowników. Temu z pewnością służy kuchnia. Chociaż bardziej można określić ją jako przestrzeń socjalną, integracyjną i all hands.

W jej dwóch skrajnych rogach zorganizowano strefę stricte kuchenną. W jednym znalazł się coffee point, a w drugim miejsce do przygotowania posiłków. Ustawiony tu duży stół integruje pracowników przy wspólnym posiłku i pozwala poczuć się jak podczas rodzinnego posiłku. Centralny punkt stanowi natomiast strefa ze stołem do ping-ponga i piłkarzykami.

Biuro OLX to także przestrzeń do integracji pracowników. fot. mat. prasowe TDG

Ale przestrzeń kuchenna to także miejsce organizacji większych spotkań. Są tu trybuny, za którymi znajduje się efektowna zielona ściana, sofy, fotele oraz duży ekran - idealne miejsce do wspólnych aktywności w czasie wolnym, jak oglądanie filmów czy meczów.

Pracownicy mogą także korzystać z firmowej, kameralnej siłowni. Architekci postanowili zastosować tu duże lustra, które optycznie powiększają nieco przestrzeń, a także pozwalają ćwiczącemu kontrolować swoją postawę i ruchy podczas ćwiczeń. Siłownia to świetny pomysł na utrzymanie dobrej formy fizycznej i psychicznej pracowników.

Biuro oferuje całe spektrum pomieszczeń – od tych przeznaczonych do pracy cichej, przez sale do spotkań w małych grupach, salkę "design thinking", w której mogą zrobić burzę mózgów, aż po dużą kuchnię ze strefą spotkań. Całość wpływa korzystnie na współpracę, integrację i podkreśla zaangażowanie Grupy OLX w to, by jej pracownicy mogli być razem i się wspierać – mówi architekt Konrad Krusiewicz, CEO The Design Group.

Tak jak w domu

Integracji i budowaniu dobrej atmosfery pracy sprzyja także wprowadzony przez architektów TDG domowy klimat biura. W projekcie pojawiło się dużo softów, na których można wygodnie się rozsiąść i pracować tak jak w domowym zaciszu. Klimat ten podkreślają liczne drewniane elementy aranżacyjne, miękkie dywany na podłodze oraz grube kotary. Pojawia się tu także dużo pastelowych kolorów oraz roślin.

Klientowi zależało na nawiązaniu w nowym projekcie pięter 2 i 3 do istniejącej wcześniej na poziomach 4 i 5 powierzchni biurowej OLX. Wspólnie z architektami zdecydowali, że elementem łączącym dotychczasową i nową przestrzeń będą ciągi komunikacyjne, w których dominuje kolor niebieski.

200 ton baffli, akustyka i ekologia

200 ton to waga laminowanych baffli podwieszonych na sufitach biura. Z jednej strony ich układ świetnie zdynamizował aranżację sufitów, a przy okazji nadał całości ciepła właściwemu drewnu. Z drugiej zapewnił przestrzeni odpowiednią akustykę. Ta ostatnia to jedna z cech wyróżniających projekty The Design Group. W biurze, które miało tworzyć domowy klimat odpowiednia akustyka stała się priorytetem.

Wprowadziliśmy tu wiele rozwiązań wspierających akustykę przestrzeni. Na open space’ach nad biurkami umieściliśmy wyspy akustyczne, a w salkach na ścianach mamy oryginalne ścienne panele akustyczne w formie okrągłej, jak i bardziej organicznej. W budkach przewidziane zostały natomiast modułowe sufity zamknięte. Zadbaliśmy także o wysokie parametry akustyczne drzwi i przeszkleń - tłumaczy Marta Konarska, architektka z The Design Group prowadząca projekt wnętrz biura Grupy OLX.

Architekci nie zapomnieli także o ekologii i ekonomii projektu. Zdecydowali się na nienaruszanie geometrii istniejących ścian na piętrach 2 i 3, co w większości pozwoliło na zachowanie dotychczasowych instalacji. Niemniej sporo pełnych ścian wymienili na przeszklenia. Dzięki temu przestrzenie w biurze, dotąd pozbawione dziennego światła, zostały nim doświetlone.

Inwestorowi bardzo spodobał się pomysł doświetlenia różnych części biura. Dzięki niemu pozbyliśmy się efektu długich, ciemnych korytarzy. Pozwoliło to na wprowadzenie naturalnego światła dziennego do przestrzeni, co pozytywnie wpływa na samopoczucie pracowników - dodaje Natalia Sztandor, architektka z The Design Group prowadząca projekt wnętrz biura Grupy OLX.

W aranżacji wykorzystano wyłącznie certyfikowane materiały. Postawiono także na naturalne drewno, z którego wykonano wszystkie stoły i okładziny ścienne. Można tu znaleźć blaty z włoskiego lastryko oraz dużo płytek ceramicznych.