Sierpniowe nowości od IKEA: romantyczne pastele i odważna nowoczesność

Romantycznie czy kolorowo? Nowocześnie a może tradycyjnie? Teraz już nie trzeba wybierać! W nowościach na sierpień od IKEA znajdziemy cały wachlarz stylów – od nowoczesnych grafik po harmonijne pastele. Sierpień będzie nie tylko piękny, ale również pełen przyjaznych dla środowiska wyborów.

Przygotowując wnętrze na jesień, uprzątnijmy nieład, odłóżmy na miejsce wszystkie drobne przedmioty, które wciąż szukają swojego domu i odetchnijmy spokojem nadchodzącej pory roku. W zagospodarowaniu przestrzeni pomogą nam sprytne, modułowe meble ENHET, które wprowadzą ład zarówno do kuchni, jak i łazienki. Jest to sprytne rozwiązanie do przechowywania, które zostało zaprojektowane z myślą o dopasowaniu do każdej przestrzeni. Mogą służyć jako systemy zamknięte, kiedy chcemy ukryć przedmioty, wprowadzając do pomieszczenia harmonię, oraz otwarte, kiedy wolimy wyeksponować ulubione drobiazgi.

Zbliżająca się jesień to również czas wspólnego biesiadowania i długich, rozgrzewających śniadań w gronie najbliższych. Teraz wszyscy mogą rozsiąść się wygodnie przy wspólnym stole, dzięki rozkładanemu modelowi RÖNNINGE. Wykonany z brzozy, w skandynawskim stylu, nie tylko pięknie wygląda, ale również przetrwa wiele lat. Dzięki temu, że stół łatwo się rozkłada, zawsze będziemy mieć wystarczająco dużo miejsca na wszystkie aktywności.

Z myślą o najmłodszych

W nowościach sierpniowych od IKEA nie może zabraknąć produktów dla najmłodszych – prosto z prehistorycznego świata pełnego dinozaurów! Kolekcja dla dzieci JÄTTELIK to zestaw wyjątkowych tekstyliów, od pościeli po dywan, która spełni oczekiwania nawet najbardziej wybrednych odkrywców. Poduszka w kształcie walca, wypełniona poliestrem z recyklingu, zapewni dobre podparcie dla lędźwi podczas siedzenia i czytania fascynujących historii oraz dla głowy w chwilach rozmyślań

o prehistorycznych przyjaciołach.

Krótsze jesienne dni to również okazja, żeby wprowadzić do wnętrza klimatyczne, ciepłe oświetlenie. Pomoże nam w tym lampa wisząca VINDKAST. Ta biała, piękna kula przypomina kształtem unoszącą się chmurę lub puszysty pompon, dzięki czemu nada przytulności pomieszczeniu i wprowadzi wyjątkowy nastrój. Została wykonana w 100 proc. z poliestru pochodzącego z recyklingu. Jest bardzo miękka oraz przyjemna w dotyku więc dobrze sprawdzi się w salonie czy sypialni.

Nieszablonowe dodatki

Premiery tego miesiąca to również nieszablonowe dodatki. Zestaw ceramicznych pingwinków LÄTTSÅLD może pełnić podwójną funkcję. To ty decydujesz czy będą akurat karafką na mleko do porannej kawy, czy uroczym wazonem na kwiaty. Kiedy ich nie używasz, wystarczy schować mniejszego pingwinka do większego i gotowe!

Sierpień to również czas wyjątkowych premier i nowości. Limitowana kolekcja SAMMANKOPPLA pochodzi prosto z Bangkoku. To niedrogie, wielofunkcyjne przedmioty stworzone z wykorzystaniem surowców z recyklingu. Stylistyka pełna odważnych wzorów, inspirowanych ulicznym stylem Bangkoku, stworzona została z myślą o wszystkich młodych duchem! Jest idealnym rozwiązaniem dla małych miejskich przestrzeni. Kolekcja jest wynikiem współpracyz tajskimi projektantami mody Greyhound Original, a w jej skład wchodzi m.in. dywan, trójkątna poduszka, torby, oświetlenie LED w kształcie butelek oraz pokrowiec na krzesło, obok którego nikt nie przejdzie obojętnie.