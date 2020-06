Signify wyeliminuje plastik we wszystkich opakowaniach produktów konsumenckich

Signify planuje zrezygnować z plastiku we wszystkich opakowaniach produktów konsumenckich w 2021 roku.

Każdego roku do oceanów trafia osiem milionów ton plastiku, zabijając milion ptaków morskich i zagrażając wyginięciem setkomgatunków organizmówżyjących w morzach i oceanach. Zanieczyszczenie plastikiem stało się jednym z najpoważniejszych problemów środowiskowych, a konsumenci są coraz bardziej krytyczni w stosunku do opakowań produktów, które kupują.

W ramach swojej polityki dotyczącej opakowań, firma Signify obecnie używa papieru pochodzącego w 80 proc. z recyklingu i już zaczęła wycofywać wszystkie tworzywa sztuczne z opakowań produktów konsumenckich, abyw 2021 r. osiągnąć cel i całkowicie wyeliminować plastik. Rezygnując ze stosowania tworzyw sztucznych w opakowaniach produktów konsumenckich, Signify uniknie używania ponad 2500 tonplastiku rocznie. Odpowiada to 125 mln butelek PET, które ułożone w rzędzie rozciągałyby się na odległość 8000 km –w przybliżeniu równą trasie tam i z powrotem od Tromsø na północy Norwegii do Gibraltaru na południowym krańcu Półwyspu Iberyjskiego. Co więcej nowe opakowania sąmniejsze ilżejsze, co pozwala zredukować emisje dwutlenku węgla związane z transportemi zużywanymimateriałamio 6000 ton–czyli tyle emisji CO2, ile rocznie pochłania 270000 w pełni wyrośniętych drzew.

- Odpady plastikowe mają bardzo negatywny wpływ na naszą planetę i jej bioróżnorodność, dlategoprzyjmujemy rolę liderai zaczynamyużywać alternatywnych materiałów. Jest to słuszna decyzja, która spełnia rosnące oczekiwania naszych klientów - powiedział Eric Rondolat, dyrektor generalny Signify. –Niecierpliwie czekam na moment, w którym będziemy mogli ogłosić, że nie używamy już plastiku w naszych opakowaniach.

Polityka firmy Signify wymaga, żeby opakowania zawierały średnio 80 proc. papieru pochodzącego z recyklingu, a nowe surowce pochodziły z certyfikowanych źródeł odnawialnych. W przypadkach, w których nie da się zastosować materiałów papierowych, Signify szuka innych alternatyw dla tworzyw sztucznych. Firma zaczęła już działania na rzecz wycofywania tworzyw. Na podstawie własnych obliczeń Signify z wykorzystaniem butelek PET o pojemności 0,5 litra. Jedno drzewo może pochłaniać 22 kilogramy CO2 rocznie sztucznych poprzez usunięcie plastikowych wkładek z opakowań Philips Hue. Wybrała też piankę papierową do pakowania niedawno wprowadzonego do sprzedaży produktu Philips Hue Play HDMI Sync Box. Blistry (opakowania formowane) będą stopniowo zastępowane papierowymi pudełkami wposzczególnych liniach produktów, zaczynając od źródeł światłaLED w Europie w trzecim kwartale 2020, a w innych krajachod początku 2021 r.

Firma Signify zaczęła już zastępować plastikowe blistry źródeł światłaLED materiałami papierowymi w regionie Pacyfiku, gdzie zmiana została przyjęta bardzo pozytywnie i spowodowała wzrost sprzedaży.- Kiedy zmieniliśmy opakowania w regionie Pacyfiku, klienci stwierdzili, że są one bardziej atrakcyjne i przyjazne środowisku – dodał Rondolat. –Zachęcam inne firmy, żeby dołączyły do nas w tej inicjatywie, chętnie podzielimy się naszymi doświadczeniami.