Skąd Polacy czerpią inspiracje? Które style najchętniej wybierają do łazienki?

Z badań jednego z producentów mebli wynika, że Polacy najczęściej chcą zmieniać wystrój kuchni i właśnie łazienki. Co nas inspiruje, a co inspirowało dawniej?

Łazienki w stylu PRL to już na szczęście przeszłość. Kolorystyka i wzory a'la lata 70. wracają, ale w uwspółcześnionej wersji.

Po czasie wymuszonych ograniczeń lata 90. były karnawałem wolności. Objawiało się to również w wystroju. We wnętrzach gwałtownie przybywało kolorów. W miarę możliwości inspiracji do urządzania łazienek szukano w „Dynastii” lub „Modzie na sukces”.

Nic dziwnego, że po tym karnawale wzorów i kolorów nastąpił czas spokoju. Wiele wniosła obecność zagranicznych sieci, ich gotowych pomysłów na łazienki i zestawów do zamontowania w domu. Dziś na fali mody na indywidualizm i DYI modne stają się rozwiązania, które można samemu składać i dopasowywać do swoich potrzeb. Youtuberzy podpowiadają, jak wprowadzać nietypowe elementy do pomieszczeń, a Polacy znów chcą urządzać po swojemu.

Inspiracje Polaków w urządzaniu łazienek

W pewnym stopniu to warunki lokalowe kształtują styl polskich łazienek. W ciepłych krajach łazienki są duże i wykończone naturalnymi materiałami. W Polsce dominują bloki i nowe budownictwo, a więc mniejsze metraże i bardziej nowoczesny wystrój.

Z badań Coram Diy wynika, że Polacy najbardziej cenią prostotę i praktyczne rozwiązania. Przykład takich rozwiązań? Stojak na papier i szczotkę do wc w jednym – np. Sealskin Brix. Dodatkowo przemawia za nim wykorzystanie elementów drewna. W Polsce drewno to od zawsze bardzo popularny materiał wykończeniowy. Obecnie również, na fali zainteresowania stylem ze Skandynawii.

Który styl wybieramy najchętniej?

Styl skandynawski dominuje raczej wśród młodego i średniego pokolenia Polaków. To przede wszystkim jasne meble i praktyczne, nowoczesne dodatki.

Drugim dominującym stylem jest tradycyjny. Tu też liczyć można zazwyczaj na drewniane wykończenie, proste kształty i stonowaną gamę kolorów. Do łazienek Polacy bardzo chętnie wybierają błękit.

Nad Wisłą cenione są naturalne materiały we wnętrzach. Fanom tego stylu spodobają się łazienkowe dodatki z wykończeniem z korka lub bawełna z motywem żeglarskiego sznura.

Polska jest dość ważnym producentem płytek łazienkowych, i to rodzime wyroby są wybierane najchętniej. W sklepach nie brak intrygujących wzorów, ale Polacy najchętniej wybierają płytki białe i écru, z delikatnymi dekorami. To ma sens, bo do takich kolorów najłatwiej dobrać dodatki.