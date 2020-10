Skąd ten boom na naturalne materiały?

Są piękne, zdrowe dla użytkowników, przyjazne środowisku, trwałe, ładnie się starzeją i nigdy nie wychodzą z mody. Już te argumenty powinny wystarczyć, żeby uzasadnić miłość, jaką darzymy zrobione z drewna, wełny czy roślinnych włókien meble i dodatki.

Życie w zgodzie z naturą nie jest już bowiem chwilową modą, ale koniecznością i wyzwaniem, z którym każdy z nas musi się zmierzyć. Ponieważ wszyscy mamy tego świadomość, myślenie proekologiczne zaczyna przenikać większość sfer działalności człowieka, także projektowanie i produkcję artykułów wyposażenia wnętrz. Niektóre firmy jak np. HKliving, Urban Nature Culture czy It’s About Romi (z oferty dutchhouse.pl), troskę o środowisko wpisują wręcz w filozofię marki.

Wszyscy, którym zależy na naszej planecie, bardzo się z tego cieszą, bo bez trudu mogą wyposażyć wnętrza w naturalne meble i dodatki. To, że pozyskiwanie materiałów potrzebnych do wytworzenia drewnianych komód, szafek i stołów, wyplatanych z rattanu lub bambusa lamp i foteli, bawełnianych poduszek czy jutowych i drewnianych dywanów, jak i procesy ich produkcji nie degradują środowiska, jest niezwykle istotną wartością tych produktów, ale nie jedyną! Mają one bowiem znacznie więcej trudnych do przecenienia zalet. Nie wpływają niekorzystnie na zdrowie użytkownika, nie wydzielają toksycznych substancji ani nie powodują uczuleń oraz – co niezwykle istotne – kreują we wnętrzach ciepłą i przytulną, sprzyjającą odpoczynkowi atmosferę.

Przede wszystkim zaś pięknie się prezentują i mają walor niepowtarzalności, bo różnice w rysunku słojów czy wybarwieniu są immanentną cechą naturalnych materiałów. Co więcej, ładnie starzeją się, nabierając z wiekiem szlachetnej patyny, która dodaje im jeszcze więcej uroku. A gdy np. na drewnianych meblach pojawią się ślady zniszczeń, będą miały niepowtarzalny urok, a razie potrzeby będzie można je łatwo odnowić, by dobrze służyły kolejne lata. Takie myślenie, bliskie filozofii zero waste, nieobce jest nawet części producentów.