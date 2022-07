Skandynawski styl w sercu Krakowa. Zaglądamy do lobby biurowca High5ive

Idea przyświecająca projektowi lobby ostatniego krakowskiego budynku High5ive zakładała stworzenie przestrzeni powitalnej, wyrafinowanej i konsekwentnej, ale jednocześnie ciepłej i zapraszającej.

Powstało miejsce stanowiące z jednej strony odpowiednią oprawę dla budynku tej rangi, podkreślające prestiż oraz lokalizację a z drugiej przestrzeń stanowiąca o ludzkim charakterze miejsca, zachęcająca do dłuższego pobytu, gdzie możliwe staje się spotkanie, praca czy wypoczynek. Surowe materiały przeplatają się z detalem. Prostota została uzupełniona o wysmakowane akcenty.

Zaproponowano paletę kilku kluczowych materiałów co do których istnieje pewność, że będą pełniły swoją rolę w długim okresie czasu. Dotyczy to parametrów użytkowych oraz pewnej ponadczasowości w odbiorze, odpornej na przemijające mody.

Gres i beton

Posadzki to przede wszystkim gres w dwóch tonacjach – szarej, betonowej oraz ciepłej, drewnianej. Główny ciąg komunikacyjny, wprowadzający do wnętrza budynku został wykonany w skali szarości. Pozostałe miejsca, stanowiące „pomieszczenia” wewnątrz przestrzeni zostały wydzielone poprzez zastosowanie ciepłego materiału.

Ściany to głównie beton, w przeważającej części szczery, surowy, wylewany na miejscu. Dla tych fragmentów powstał projekt rozkroju szalunków, dzięki któremu podział wynikający z technologii budowy został wyeksponowany jako element tworzący wnętrze.

Na wprost wejścia oraz w holu windowym zaproponowano prefabrykowane płyty betonowe w dwóch odcieniach, białym i czarnym. Akcenty te podkreślają rangę miejsca a także, poprzez kontrast jeszcze bardziej wydobywają charakter żelbetu w pozostałych miejscach.

Sufit stanowi główny punkt całej koncepcji, prowadzi użytkownika bezpośrednio od wejścia do budynku gdzie został wykonany na wysokości około 7 metrów, poprzez przejście pionową ścianą a dalej już w części niższej w kierunku recepcji i holu windowego. Został skonstruowany z bafli z czerwonego dębu, mocowanych poprzez stalowy ruszt i system wieszaków do właściwej konstrukcji.

Drewniane regały na książki i rośliny

Dopełnieniem są tutaj drewniane regały, które oprócz wydzielenia przestrzeni mają również wartość użytkową, znajduje się w nich miejsce na książki czy mniejszą roślinność. Pozostałe elementy wyposażenia to przede wszystkim wysokiej jakości meble wykonane przez polskich dostawców, w tym recepcja z białego tworzywa, duży drewniany stół, czarna „wyspa kuchenna” czy meble czerpiące bezpośrednio ze spuścizny polskiego designu połowy XX wieku.

Całość uzupełniono wielkolistną roślinnością. Są to między innymi Aspidstra wyniosła, Monstera dziurawa czy skrzydłokwiat Sensation.