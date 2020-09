Skandynawski styl z pazurem. Nowe biuro Visma Software projektu The Design Group

Jasność, prostota, minimalizm i doza wysmakowanej estetyki – tak najprościej można scharakteryzować styl skandynawski we wnętrzach. W tym klimacie urządzono także nowe biuro polskiego oddziału marki Visma. Tyle że w tym projekcie – za który odpowiedzialna była pracownia The Design Group – tak samo liczne są skandynawskie inspiracje, jak i oryginalne wariacje na ich temat.

Norweska Visma to firma oferująca oprogramowanie i digitalowe usługi dla biznesu. Posiada ponad 200 oddziałów na całym świecie, w tym także w Polsce. Biuro Visma Software mieści się na terenie nowego kompleksu biurowego High5ive, który nazywany jest także biznesowym centrum Krakowa. Usytuowany w pobliżu Dworca Głównego i Galerii Krakowskiej w zamierzeniu inwestorów służyć ma nie tylko najemcom biur, ale także mieszkańcom stolicy małopolski.

W duchu Nordic Cool

Norweska Visma niemal do perfekcji opanowała spójną komunikację swoich działań. Ujęła to w formie własnego języka designu swoich produktów nazwanego Nordic Cool. Nawiązując do nordyckich tradycji, opisuje on sposób komunikacji Vismy w trzech słowach: wyraźny, wyrafinowany i zredukowany. Dzięki temu produkty marki mają cechy, które bezproblemowo pozwalają rozpoznać klientom ich pochodzenie, a firmie zapewniają jasny przekaz niezależnie od tego, w której części świata ów produkt powstaje. Nordic Cool stał się także główną zasadą organizującą wygląd krakowskiego biura.

- Nordic Cool stał się naszym przewodnikiem po twórczym poszukiwaniu architektonicznych rozwiązań dla krakowskiego biura Visma. W związku z tym nie oczekiwano od nas kolorystycznego szaleństwa. W przestrzeni biura dominują zatem jasne drewno, odcienie szarości i niebieskiego, materiały takie jak beton czy kamień – mówi arch. Konrad Krusiewicz, założyciel The Design Group.

- Punktem wyjścia dla nas było zestawienie kolorystyczne materiałów. Przestrzeń musiała być spokojna, bez jaskrawych kolorów i odważnych faktur. Chcieliśmy jednak, by w tym wyważonym wnętrzu pojawiło się coś, co byłoby charakterystycznym punktem dla krakowskiego oddziału Vismy – dodaje arch. Martyna Smętek z The Design Group.

Przełamując schematy

Krakowskie biuro Visma to blisko 1500 mkw. przestrzeni. Głównie w formie open space, ale towarzyszą mu także trzy gabinety, jeden wspólny pokój, w którym pracować może pięć osób, trzy salki konferencyjne oraz pokój chill out. Każde z pomieszczeń otrzymało – według pomysłu inwestora – nazwę jednej z planet układu słonecznego.

- Mimo że jest to open space, staraliśmy się podzielić tę przestrzeń. Poszczególne zespoły oddzieliliśmy od siebie kotarami, salkami i mniejszymi chill roomami, w których pracownicy mogą chwilę odpocząć w ciągu dnia pracy – mówi Martyna Smętek, architektka z The Design Group, odpowiedzialna za koncepcję biura.

Klient bardzo szybko zaakceptował projektową propozycję The Design Group. Chociaż zależało mu na utrzymaniu stylu wnętrza w klimacie skandynawskim, zgodził się na rozwiązania zaproponowane przez warszawskie biuro architektoniczne, które przełamują tę tendencję. Dzięki temu biuro zyskało mnóstwo cech je wyróżniających i co ważne utrzymanych w stylistyce nawiązującej do specyfiki pracy Vismy, jak i jej identyfikacji wizualnej.