Sklep, bistro i kawiarnia w jednym. Oto niezwykły projekt pracowni Five Cell

Wiele Dobrego to zielony punkt na mapie Warszawy, miejsce lokalnych spotkań w przyjaznym i pełnym roślin wnętrzu w duchu eko. Koncept autorstwa pracowni Five Cell powstał jako połączenie współgrających ze sobą funkcji sklepu, bistro oraz kawiarni. W tym unikatowym wnętrzu główną rolę gra przestrzenny, modułowy sufit, rozlewający się płynnie po otaczającej go przestrzeni. Projekt został nagrodzony w międzynarodowym konkursie European Property Awards, dołączając tym samym do grona najlepszych wnętrz w Europie.

Podwieszane elementy inspirowane kształtem liścia z widocznym użyleniem i fakturą naturalnego forniru wprowadzają do wnętrza klimat spokoju, błogości i relaksu. Soczyste kolory w odcieniach zieleni i zwisające wśród nich pomarańczowe akcenty w postaci kultowych lamp, przenoszą wyobraźnię w świat słonecznej, letniej łąki. Rozproszone moduły, powycinane ze sklejki oprócz oddziaływania na zmysły pełnią ważną funkcję akustyczną, maskując przy okazji rozbudowaną wentylację. Liczne przeszklenia lokalu sprawią, że artystyczna instalacja jest widoczna z dalekiej odległości i przyciąga uwagę przechodniów Wilanowa niczym latarnia, zapraszając do środka.

Sercem całego konceptu jest majestatyczna, podświetlana lada z naturalnego kamienia o zielono-mlecznym kolorze. Mebel został umieszczony na wprost wejścia jako kluczowy element kompozycji głównej ściany. Wyłania się on spośród otaczającej zieleni i hipnotyzuje. Ma prostą i oszczędną formę, po to, by skupić całą uwagę na naturalnej i niepowtarzalnej strukturze kamienia, obrazu stworzonego przez naturę. Zmienna barwa światła i regulowane natężenie pozwalają budować różny klimat wnętrza. W jednej chwili spokojna, pastelowa zieleń z białym żyłkami zmienia się w zielony wulkan tętniący życiem. Strefę lady podkreślono poprzez użycie na jej plecach, ręcznie formowanych kafli o organicznym kształcie i szkliwionej powierzchni. Nad nimi umieszczono jasno-szarą kratkę, która oprócz półek i wieszaków ekspozycyjnych, pokazuje rozwieszane menu. Naprzeciwko głównej lady, w naturalnej wnęce zaprojektowano tapicerowaną kanapę, tworząc prywatny kącik, multiplikujący się w wąskim lustrze. Zwisające w donicach rośliny, umieszczone na przestrzennej kratce są naturalnym uzupełnieniem i odzwierciedleniem użytego wcześniej motywu.

W sąsiedztwie tej strefy zlokalizowano zaplecze socjalne dla pracowników oraz przebudowaną łazienkę dla gości. Zewnętrzną warstwę pokryto strukturalną tapetą o trapezowym wzorze, nadającym charakteru oraz pomagającym ukryć wejścia do pomieszczeń.

Łazienka to przejście do innego świata, przywołuje wspomnienia z dalekich rajskich podróży. Tropikalny klimat współtworzy roślinna tapeta, a iluzja optyczna budowana jest za pomocą wąskiego lustra na pełną wysokość, z ukrytym oświetleniem led. Całość założenia dopełnia umywalka w formie kamiennej misy i podwieszony blat.

Strefę konsumpcyjną tworzą okrągłe stoliki o metalowej, jasnej podstawie i blacie z bardzo trwałego konglomeratu kwarcowego Silestone Cosentino. Stoliki są nieregularnie rozstawione po całej sali, a ich miejsca wskazują zwisające z sufitu lampy. Cała strefa przepleciona jest bujną roślinnością, która zbliża do natury i dodaje intymności subtelnie oddzielając od siebie przestrzenie pomiędzy stolikami.

Do lokalu przynależy również ogródek połączony z główną witryną i drzwiami wejściowymi. Wypełniony wysokimi palmami i bananowcami, stanowi letnią strefę wypoczynkową. Przy witrynie umieszczono strefę hokerową, w formie kamiennego parapetu, przylegającego do okna. To miejsce pozwalające na szybki posiłek lub też spokojną pracę z laptopem. Dzięki dużym przeszkleniom strefy wnętrza i zewnętrza przenikają się, tworząc spójną całość, a w lokalu zaprojektowanym przez Five Cell panuje wiecznie wakacyjny klimat.