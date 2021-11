Sky Tower z największym w Polsce centrum simracingowym

Przestrzeń rozrywkowa dla miłośników motorsportu połączona z miejscem przeznaczonym do profesjonalnego szkolenia kierowców i całych zespołów racingowych - tak można opisać centrum simracingowe Apex One, które niebawem zostanie otwarte w Sky Tower we Wrocławiu.

Już 4 grudnia 2021 nastąpi oficjalne otwarcie największego w Polsce Centrum Szkoleniowo-Simracingowego Apex One.

Centrum mieści się na I piętrze Sky Tower przy ul. Powstańców Śląskich 95 we Wrocławiu.

Miejsce stanowi ono połączenie przestrzeni rozrywkowej związanej z motorsportem oraz miejsca przeznaczonego do profesjonalnego szkolenia kierowców, oraz całych zespołów racingowych.

Apex One to największe centrum simracingowe w Polsce, które zapewni mieszkańcom, turystom oraz pasjonatom wyścigów samochodowych nowy sposób na spędzanie czasu w samym sercu Wrocławia. Stanowi ono połączenie przestrzeni rozrywkowej związanej z motorsportem oraz miejsca przeznaczonego do profesjonalnego szkolenia kierowców, oraz całych zespołów racingowych. Wizyta w Apex One to również wspaniała okazja do przetestowania profesjonalnych symulatorów jazdy marki Qubic System, dostarczanej przez polską firmę, Motion Systems z Wrocławia.

– Wierzymy, że projekt Apex One przyciągnie nie tylko entuzjastów simracingu, ale każdego, kto ma ochotę przenieść się w świat wirtualnego motorsportu– Michał Stanek, prezes i założyciel firmy Motion Systems.

– Staramy się, aby oferta rozrywkowa Sky Tower nieustanie się poszerzała. Mamy świadomość, że w ten sposób przyczyniamy się do zwiększania atrakcyjności także samego Wrocławia, co stanowi dla nas istotny punkt naszej działalności – podkreślił Piotr Pirogowicz, dyrektor zarządzający w Develia S.A., będącej właścicielem i zarządcą Sky Tower.

Trzy strefy racingowe

Do dyspozycji Gości oddajemy trzy strefy racingowe GT, F1 oraz PRO, wyposażone w profesjonalne symulatory samochodów wyścigowych wraz z dedykowanymi akcesoriami niezbędnymi do odzwierciedlenia prawdziwego wyścigowego klimatu. Wszystkie urządzenia znajdujące się w centrum zostały zbudowane z wykorzystaniem systemów ruchu.