Skybar The Roof w Warszawie znów otwarty. Na gości czeka nie tylko nowe menu

Już 29 kwietnia br., znajdujący się na 21. piętrze hotelu Crowne Plaza Warsaw – the HUB, koktajlbar The Roof ponownie otworzy podniebny taras. Po zimowej przerwie, goście znów zrelaksują się na świeżym powietrzu z niesamowitym widokiem na panoramę Warszawy. Z nowości czekają na nich autorskie koktajle inspirowane… światowymi wieżowcami.

REKLAMA

29 kwietnia br., znajdujący się na 21. piętrze hotelu Crowne Plaza Warsaw – the HUB, koktajlbar The Roof ponownie otworzy podniebny taras.

Wraz z otwarciem przestrzeni na świeżym powietrzu, skybar zaprezentuje gościom nową kartę drinków.

Ciekawą propozycją są autorskie koktajle inspirowane… światowymi wieżowcami.

Położony w centrum tętniącej życiem Warszawy The Roof to jeden z ulubionych punktów na mapie stolicy, który każdego wieczoru odwiedza wiele osób. To miejsce do spotkań w gronie przyjaciół, na romantyczną randkę, drinka przy muzyce czy kameralną imprezę. Bar nie bez powodu cieszy się popularnością wśród warszawiaków oraz turystów – głównie ze względu na swoją lokalizację na 21. piętrze, skąd rozciąga się urzekający widok na panoramę miasta.

Nowe smaki i inspiracje

Wraz z otwarciem przestrzeni na świeżym powietrzu, skybar zaprezentuje gościom nową kartę drinków. Ciekawą propozycją z pewnością są autorskie koktajle inspirowane… światowymi wieżowcami! Goście będą mogli spróbować m.in. Burj Khalifa o intensywnym, orientalnym smaku, orzeźwiającego Princess Tower czy zaskakującego kwiatowym aromatem Taipei 101. Wśród pozycji nie zabraknie również klasyków takich jak PS Martini oraz ananasowo-waniliowego Pina Coronado, a także opcji bezalkoholowych: słodko-kwaśnego Lavender Sour, orzeźwiającego Hugo Spritz czy bazującego na ginie 0,0% Karkade Fizz.

Ciekawą propozycją są autorskie koktajle inspirowane… światowymi wieżowcami, fot. mat. prasowe

Rozpoczęcie nowego sezonu nie może obyć się także bez nowego menu, które z pewnością zachwyci niejednego smakosza. Wśród bogatej oferty przystawek znajdują się zarówno mięsne propozycje – pikantne skrzydełka kurczaka z chipotle i bułeczka bao z szarpaną kaczką – jak i wegetariańskie, np. hummus z warzywami i pitą czy burger z grillowanym serem halloumi. Większy apetyt zaspokoją dania główne – goście mogą wybierać spomiędzy wielu potraw, w których znajdą m.in.: azjatycką zupę tom kha kai, tatara z polskiej wołowiny czy krewetki smażone na maśle z winem. Z kolei na miłośników słodkich smaków czekać będzie sernik z białą czekoladą, brownie z solonym karmelem oraz malinowa beza.

Nie tylko wyjątkowe widoki

Oprócz drinków i jedzenia The Roof zaserwuje gościom muzyczną niespodziankę. O dźwiękową oprawę wydarzenia zadba DJ Buslav – multiinstrumentalista, kompozytor i autor tekstów. Goście będą mogli cieszyć się nie tylko wspaniałymi widokami, niebanalnymi drinkami, ale również dobrą muzyką, która stworzy niepowtarzalny klimat na dachu wieżowca na Woli.

Nie ma wątpliwości, że podniebny bar to miejsce, które warto odwiedzić. Teraz, po zimowej przerwie, otwiera ponownie swoje drzwi, oferując jeszcze więcej atrakcji dla swoich gości. Wspaniałe widoki i atmosfera połączone z nowym menu i muzyką to niepowtarzalna okazja, którą warto wykorzystać, aby spędzić wyjątkowe chwile – w centrum miasta, ale zarazem z dala od jego zgiełku.