Skyliner przyciągnął Aon. Czym skusił giganta?

Aon ma nową siedzibę warszawskiego biura wybrał przestrzenie w biurowcu Skyliner. Co skusiło firmę? - Jednym z kluczowych argumentów jest to, że Skyliner to „zielony” budynek, zorientowany na ESG, ograniczający emisyjność i zużycie wody czy przyjazny dla rowerzystów - mówi Dominika Kozakiewicz, CEO Aon Polska.

REKLAMA

Pod koniec br. Aon rozgości się na 36. piętrze budynku warszawskiego Skylinera.

Na wybór lokalizacji wpływ mieli pracownicy.

Jednym z kluczowych argumentów było to, że budynek jest "zielony".

Wybraliśmy tę lokalizację głównie ze względu na preferencje naszych pracowników, a także dobre skomunikowanie każdym ze środków transportu miejskiego – mówi Dominika Kozakiewicz, CEO Aon Polska.

– Dodatkowym plusem jest bliska odległość od naszego dotychczasowego biura, dzięki czemu wszyscy dobrze znamy te okolice. Doceniamy też lokalną infrastrukturę sprzyjającą spotkaniom w kawiarniach czy restauracjach oraz bliskość hotelu dla naszych gości. Jednym z kluczowych argumentów jest również to, że Skyliner to „zielony” budynek, zorientowany na ESG, ograniczający emisyjność i zużycie wody czy przyjazny dla rowerzystów - dodaje.

Ta decyzja dla Aon Polska to nie tylko fizyczna zmiana lokalizacji. To zmiana strategiczna i kulturowa – przejście do smart workingu zapewniającego dobrostan pracowników i lepszą obsługę klientów oraz realizację szerszych celów związanych z ESG.

Jak będzie wyglądało nowe warszawskie biuro Aon? Dowiemy się, już pod koniec br., kiedy to firma wprowadzi się na 36. piętrze budynku Skylinera.

Biurowiec Skyliner to jeden z siedmiu najwyższych budynków w Polsce i najnowsza inwestycja Grupy Karimpol. Oferuje 49 tys. mkw. powierzchni do wynajęcia na 42 kondygnacjach. Skyliner posiada certyfikat BREEAM na poziomie Excellent i jest zasilany w 100 proc. z odnawialnych źródeł energii.