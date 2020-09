Słony karmel stał się inspiracją także dla projektantów

Szukając przepisu na wnętrze idealne nie warto się ograniczać. Choć należy być uważnym, bo natchnienie do tworzenia wymarzonych aranżacji może pojawić się niespodziewanie, np. podczas kulinarnych eksperymentów. W taki sposób słony karmel – będący dotychczas apetyczną muzą szefów kuchni i cukierników – stał się inspiracją również dla projektantów marki Miloo Home.

Pozbawiona przytłaczających zdobień, za to prezentująca bogactwo naturalnych materiałów, obłych form, subtelnych barw i zróżnicowanych faktur – linia Salted Caramel skradnie serca nie tylko łasuchów, uwiedzionych słodko-słoną nazwą kolekcji, ale wszystkich, którzy we wnętrzach chcieliby zbudować atmosferę ciepła i relaksu, podszytą nutą luksusu.

Słodka klasyka…

Ta nigdy się nie starzeje. Odporna na przemijające mody, pozwala stworzyć wnętrza przytulne, a jednocześnie pełne konsekwentnej elegancji. To właśnie niezawodna tradycja wzornicza ubrana w ponadczasowe formy, szlachetne materiały i subtelne, ręcznie wykonane detale stała się motywem przewodnim linii Salted Caramel. Rozbielone brązy, delikatne szarości i rozgrzewające nuty ochry, kurkumy czy wreszcie słonego karmelu śmiało wyeksponowano tu na tapicerowanych meblach i dodatkach. Wygodne sofy, stylowe narożniki, kubełkowe krzesła i fotele stanowią idealną bazę aranżacji tyle nowoczesnych, co i funkcjonalnych. Ich głębokie, komfortowe siedziska wykonane z bawełny lub mieszanki bawełny i lnu będą gwarancją niczym niezakłóconego wypoczynku – czy to podczas oglądania ulubionych filmów czy długich wieczorów spędzonych z przyjaciółmi przy naszym jadalnianym stole. W trakcie spotkań z bliskimi niezawodne okażą się też stoliki kawowe i boczne z blatem wykonanym z majestatycznego marmuru lub wzorzystego agatu. Wsparte na stalowych lub miedzianych nogach będą smakowitym kąskiem dla entuzjastów oryginalnego designu. Podobnie jak komody Perlato – proste w formie, ale zaprojektowane i wykonane z dbałością o każdy szczegół. Zdobione misternymi, ręcznie wykonanymi m ozaikami, podkreślającymi ich unikatowość.

… w niebanalnej odsłonie

Prawdziwa siła aranżacji spod znaku Salted Carmel tkwi jednak w nieszablonowych dodatkach. To one stanowią kompozycyjną kropkę nad i wprowadzając do wnętrz harmonię, ale i dodając charakteru. Miękkie bawełniane pledy i koce o subtelnej kolorystyce zachwycą wzorniczym nawiązaniem do dalekiej północy, niezawodnie spełniając swą rolę w chłodne jesienne i zimowe wieczory. W sukurs przyjdą im, niezastąpione w budowaniu przytulnej atmosfery, lampy i żyrandole. Delikatny strumień światła przedostający się przez klasyczną formę abażurów podkreśli szlachetne detale i sprawi, że będą stanowiły prawdziwą ozdobę domowej przestrzeni, bez względu na porę dnia. Tym samym odkrywając ukryte piękno szklanych mis Carmen Lava czy kryształowych elementów ramek i świeczników. A jeśli wciąż czujemy niedosyt aranżacyjnych błyskotek, w kolekcji Miloo Home znajdziemy też bogaty wybór luster i rysunków na szkle – efektownie odbijających światło, tak cenne w czasie, gdy każdy promień słońca jest na wagę złota.

Linia Salted Carmel to seria zaprojektowana z myślą, o prawdziwych smakoszach najwyższej klasy światowego designu. Jej stylistyczna spójność i zachwycająca konsekwencja w doborze najlepszych materiałów sprawia, że odnajdzie się w każdym wnętrzu, w którym prym wiedzie zgrabne połączeni eleganckiej estetyki i pełnego komfortu.