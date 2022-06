Smaczny design na Open’er Festival 2022. TOP designerskich restauracji w Gdyni

Ruszył Open’er Festival 2022 w Gdyni. W przerwie od dobrej muzyki warto też dobrze zjeść. Oto siedem designerskich restauracji w Gdyni, gdzie smaczna kuchnia idzie w parze z dobrym designem.

REKLAMA

Dziś, 29 czerwca 2022 r., ruszył Open’er Festival w Gdyni, który potrwa do 2 lipca.

W przerwie od dobrej muzyki warto też dobrze zjeść.

Przygotowaliśmy zestawienie designerskich restauracji w Gdyni, bo jak wiemy dobrze zaprojektowane wnętrze poprawia apetyt.

POP in Diner &Bar, Gdynia, ul. Władysława IV 37

projekt: Sikora Wnętrza

POP in Diner &Bar to miejsce w centrum Gdyni, które powstało na ul. Władysława IV w sąsiedztwie słynnego baru mlecznego "Słoneczny". Tu przestrzeń kreuje dowcip i zabawa konwencją typowego stylu industrialnego. Nie dziwi więc zbudowana wspólnie przez ekipę pracowni Sikora Wnętrza ze znajomymi inwestora ściana z 24 tys. klocków Lego czy wspólnie wykonana kompozycja "Pollock" na posadzce.

POP in - Diner & Bar w Gdyni. Proj. Sikora Wnętrza. Fot. Tom Kurek

Szefem kuchni został Robert Kowalczyk - prawdziwy pasjonat i profesjonalista, który potrafi się bawić smakiem amerykańskiej kuchni łącząc ją z lokalnymi akcentami. W restauracji POP IN Diner&Bar można więc liczyć na szeroki wybór śniadań, klasyki kuchni amerykańskiej aż po autorskie lunche. To też dobre miejsce na before, gdyż wybór whisky i ciekawych alkoholi jest naprawdę duży.

Pasta Miasta, Gdynia, ul. Świętojańska 46

projekt: Paulina Kisiel ze studioturbo

Paulina Kisiel ze studioturbo stworzyła miejsce, w którym chce się przebywać. To chyba największy komplement dla restauracji. Pasta Miasta to miejska oranżeria położona w samym sercu Gdyni, przy ulicy Świętojańskiej.

Restauracja została zaprojektowane tak, by z każdej jej części można było zobaczyć jak powstają główne pozycje karty dań – makarony. Wszystkie pasty wytwarzane są na miejscu a do ich wyrobu używana jest między innymi specjalna mąka z pszenicy durum. Każdy kształt to osobny przepis, wszystko można zobaczyć na własne oczy w otwartej kuchni.

Pasta Miasta, Gdynia, ul. Świętojańska 46, projekt: Paulina Kisiel ze studioturbo, Fot. foto&mohito

Główna sala restauracji Pasta Miasta została wykonana z niezwykłą dbałością o detale wprost nawiązujące do stylistyki włoskich knajp i restauracji. Znaleźć można tu typowe zdobione żeliwne nogi stołów czy frezowania. W części jadalnianej uwagę przyciągają podwieszone pod sufitem kosze wypełnione misami tonącymi w zieleni. Dzięki obecności roślin zdyscyplinowane wnętrze lokalu nabiera miękkości.

Napięcie pomiędzy klasycznym włoskim stylem i surowością szklanej witryny, metalowych wzmocnień ścian i podciągów zanika dzięki zastosowaniu naturalnego bukowego drewna jako wykończenia krzeseł i blatów. Delikatne szklane lampy dopełniają wnętrze tworząc niepowtarzalny klimat miejskiej oranżerii.

Restauracja Serio, Gdynia, ul. 3 Maja 21

projekt: Maciej Ryniewicz

Restauracja Serio mieści się w samym centrum Gdyni. Serio, czyli od serca, bo w projekt wnętrza i serwowane dania włożono mnóstwo pracy. Sama lokalizacja jest też wyjątkowa, bo nowy lokal znajduje się w modernistycznej kamienicy z lat 30. XX wieku.

Restauracja Serio w Gdyni, fot. Tomirri Photography

Wnętrze jest otwarte i przestronne. Duże przeszklenia zachęcają przechodniów do wejścia i umożliwiają gościom obserwacje tętniącej życiem ulicy.

Architekt Maciej Ryniewicz postawił na naturalne i surowe w formie materiały. Dużo jest kamienia, drewna i stali. Każdy detal ma znaczenie, zachwyca wzornictwo lamp i drewniane stoły. Uwagę przykuwa opalony drewnem piec w kolorze musztardowym, którego design czaruje od samego wejścia.

Restauracja Czerwony Piec, Gdynia, ul. Starowiejska 40C

projekt: Pauliny Kisiel

Dwupoziomowy lokal Czerwony Piec w pawilonie handlowym zlokalizowany jest w centrum Gdyni przy ul. Starowiejskiej.

Restauracja Czerwony Piec to projekt Pauliny Kisiel, fot. Bartek Modelski

Dzięki zastosowaniu jasnych barw we wnętrzu, a także drewnianych blatów z pozoru surowe wnętrze wykończone cegłami i pustakami jest bardzo przystępne dla użytkownika. Lokal zaprojektowany był z myślą o szybkiej obsłudze, dlatego dolny poziom dopełnia wysoki stół barowy umieszczony w witrynie. Górna część to bardziej intymna przestrzeń z wygodną strefą z fotelami i większymi stołami do spotkań.

MORA bistro, Gdynia, ul. Starowiejska 44/46

projekt: Mateusz Koya

MORA to nowy format miejskiego bistro. Nazwa lokalu nawiązuje do efektu optycznego mory. W Mora Bisto to metal stanowi jeden z głównych elementów dekoracyjnych, podkreślających industrialny charakter wnętrza.

Restauracja Crudo, Gdynia, ul. Świętojańska 43

projekt: Maciej Ryniewicz

Crudow języku hiszpańskim oznacza surowy. Odzwierciedleniem nazwy jest wnętrze restauracji - nieformalne z charakterystycznym sznytem.

To restauracja oparta na świeżych produktach i nowoczesnych technikach kulinarnych. Drewniane elementy przeplatane roślinnością, tworzą unikalny klimat.

Restauracja Luis Mexicantina, Gdynia, ul. 3 Maja 21

projekt: Maciej Ryniewicz i Rafał Kaletowski

Design meksykańskiej restauracji Luis Mexicantina doceniany jest w konkursach. Za projektem stoi zdolny team: Maciej Ryniewicz i Rafał Kaletowski. W tym wnętrzu zadbano o każdy najdrobniejszy szczegół.

Restauracja mieści się w modernistycznym budynku. Wnętrze to ukłon w stronę meksykańskiego przedstawiciela tego stylu architektonicznego – Luisa Barragána.