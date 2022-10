Smart Kids Planet powraca na mapę Warszawy. Centrum mądrej zabawy ruszyło w Fabryce Norblina

Smart Kids Planet wróciło po dwóch latach nieobecności w Warszawie. Pierwsze w Polsce Centrum Mądrej Zabawy zostało otwarte w nowej lokalizacji - w Fabryce Norblina należącej do Grupy Capital Park.

W sobotę, 15 października, na mapę edukacyjnych atrakcji dla dzieci powróciło Smart Kids Planet.

Koncept wykorzystuje nowoczesne technologie i wiodące trendy w nauczaniu.

Smart Kids Planet w Fabryce Norblina to 1.600 mkw. powierzchni podzielonej na 9 stref, wypełnionych aż 50. atrakcjami oraz nowościami stworzonymi we współpracy z partnerami: Allegro, Biedronką i Komputronik.

Smart Kids Planet wróciło po dwóch latach nieobecności w Warszawie. Centrum Mądrej Zabawy, powstało z myślą o dzieciach w wieku 0-10 lat. Swój nowy dom znalazło w Fabryce Norblina w budynku Plater na poziomie -1. Ten wyjątkowy projekt, został w całości zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce, w oparciu o światowy trend edutainment, czyli edukację poprzez rozrywkę.

Smart Kids Planet stworzyli Adam Kowalczyk i Karol Gaweł. Obaj mają dzieci i przez lata szukali dla nich ciekawej i mądrej rozrywki. Bez skutku.

– Dlatego poczuliśmy ogromną potrzebę stworzenia miejsca dla swoich dzieci i dla siebie, jako rodziców. Wiedzieliśmy czego potrzeba naszym maluchom i zależało nam by mogły czerpać z zabawy maksimum radości. Wiemy, że jest tu wielu rodziców, którzy podobnie jak my, potrzebują czegoś więcej dla swoich dzieci niż tylko ich zmęczenia. Chcemy inwestować w ich przyszłość, ekscytację nauką i wpływać na ich rozwój, nawet w formie swobodnej zabawy. Dlatego powstało Smart Kids Planet – mówi pomysłodawca i współwłaściciel Smart Kids Planet - Adam Kowalczyk.

Pierwsze w Polsce Centrum Mądrej Zabawy zostało otwarte w nowej lokalizacji - w Fabryce Norblina należącej do Grupy Capital Park. fot. Tomasz Mateusiak

W poprzedniej lokalizacji, w ciągu zaledwie siedmiu miesięcy działalności Smart Kids Planet odwiedziło ponad 120 000 osób. To potwierdza jak istotny dla rodziców, opiekunów oraz nauczycieli jest wartościowo spędzany przez dzieci czas. Dlatego twórcy tego miejsca rozwijają ten koncept, stawiając na innowacyjność i rozwój kompetencji przyszłości u dzieci. Koncept wykorzystuje nowoczesne technologie i wiodące trendy w nauczaniu.

- Spełniają się nasze marzenia o wyjątkowym Centrum, które poziomem dorównuje miejscom budowanym na całym świecie. Niezwykle istotny jest tutaj fakt, że pozyskaliśmy Partnerów, topowe firmy na polskim rynku, dzięki którym nowości są naprawdę zjawiskowe, a dzieci i ich rodzice zobaczą i wypróbują atrakcji tworzonych zgodnie z aktualnymi trendami – dodaje Karol Gaweł, Prezes Smart Kids Planet.

W Smart Kids Planet do zabawy dla dzieci zostały oddane trzy nowe lub unowocześnione atrakcje stworzone z Partnerami - Strefa Zgranej Paczki, której partnerem jest Fundacja Allegro All for Planet, Fantazjuj z Komputronik oraz Strefa Mądrych Zakupów z Biedronką. Nowe przestrzenie powstały, aby rozwijać u najmłodszych kompetencje przyszłości, uczyć współpracy, zapoznawać z najnowszymi technologiami i kształtować dobre ekologiczne nawyki.

Pierwsze w Polsce Centrum Mądrej Zabawy zostało otwarte w nowej lokalizacji - w Fabryce Norblina należącej do Grupy Capital Park. fot. Tomasz Mateusiak

Centrum Mądrej Zabawy będzie również miejscem programu zajęć popołudniowych, wśród których znajdą się m.in. przedsiębiorczość, joga, robotyka i mindfullness. Warsztaty dla dzieci rozpoczną się od 2 listopada. Na miejscu znajduje się ponadto wiele miejsc do wypoczynku lub spokojnej pracy dla rodziców. Każdy będzie mógł skorzystać z kawiarni, w której zakupimy nie tylko podstawowe produkty, jak kawa czy herbata, ale też zdrowe koktajle i soki. Rodzice z dziećmi będą mogli zjeść posiłek ze specjalnie przygotowanego menu składającego się z ulubionych dań dzieci. Centrum jest otwarte 7 dni w tygodniu, w godzinach 9:00 - 20:00

– Oferta Fabryki Norblina zyskała kolejną niepowtarzalną pozycję – tym razem dla dzieci. Przy tworzeniu naszego kompleksu zależało nam na tym, żeby było to miejsce z wyjątkowymi i niespotykanymi nigdzie indziej propozycjami dla naszych gości, także tych najmłodszych, i Smart Kids Planet jest bardzo mocnym tego dowodem. W związku z otwarciem Centrum Mądrej Rozrywki mamy dla młodszych klientów bogaty program atrakcji. Funkcjonuje już Muzeum Fabryki Norblina, które posiada specjalną ścieżkę zwiedzania dla rodzin z dziećmi, KinoGram, w którym najmłodsi goście Fabryki mogą obejrzeć nowości kinowe, a także galeria Art Box Experience z ciekawą ofertą edukacyjną przy swojej nowej wystawie Save the Planet. Ocalmy Planetę – mówi Kinga Nowakowska, członkini zarządu i dyrektor operacyjna w Grupie Capital Park.