Sofa w maluchu i dużo zieleni. Massive Design zaprojektowali biuro Keyloop w Warszawie

W tym biurze tradycyjne miejsca pracy zajmują niecałe 30% powierzchni, są natomiast zjeżdżalnia i... wbudowana w karoserię kultowego Fiata 126P sofa. Za projektem stoi Massive Design.

Architekci z pracowni Massive Design zaprojektowali przestrzenie biura Keloop w Warszawie.

Poprzez szereg zróżnicowanych atrakcyjnych przestrzeni towarzyszących ta przestrzeń miała stać się miejscem, gdzie pracownicy będą lubili spędzać czas.

Tradycyjne miejsca pracy zajmują w biurze mniej niż 30% całej powierzchni.

Zabawa, radość, entuzjazm i zaangażowanie – to kluczowe słowa opisujące nowe biuro Keyloop w Warszawie. Głównym celem postawionym przed architektami z Massive Design było stworzenie wyjątkowej przestrzeni, która pozwoli przyciągnąć pracowników do biura, nowej na naszym rynku organizacji.

– Elementem sprzyjającym realizacji tych założeń był wybór świetnej przestrzeni na 21 i 22 piętrze budynku Central Point. Jej walorem poza doskonałą lokalizacją i widokami na Centrum Warszawy są antresole łączące oba piętra w jedną imponująca przestrzeń – mówi Adam Choiński, Designer Massive Design.

Klasyki polskiej motoryzacji

Ważnym aspektem było wprowadzenie w wystroju wnętrza elementów wywołujących pozytywne skojarzenia i nierzadko uśmiech na twarzy. Istotnymi są tu nie tylko elementy nawiązujące do branży, w której działa Keyloop oraz do historii Polskiej motoryzacji, ale też prawdopodobnie najwyżej położona sucha zjeżdżalnia w Polsce. Można dzięki niej zjechać z antresoli na niższy poziom, gdzie znajduje się główne wejście do biura.

W strefie wejściowej, pozbawionej mebla recepcji centralne miejsce zajmują sofa wbudowana w elementy karoserii Polskiego Fiata 126p i unikatowy retro tor slot-carów. Całość uzupełnia fantastyczna panorama Warszawy ukazująca całe centrum biznesowe z nieosiągalnej dotąd perspektywy. Do strefy wejściowej przylega utrzymana w formie nawiązującej do stacji benzynowej wielofunkcyjna kantyna połączona z salą do burz mózgów.

To nie koniec nawiązań do naszej lokalnej motoryzacji. Wystrój sal konferencyjnych nawiązuje do wybranych ikon polskiej motoryzacji: królowej szos – FSM Syreny 105, Fiata 125p oraz nie mniej popularnego FSC Żuk.

W duchu biophilic design

Istotnym elementem projektu były starannie zaplanowane i zrealizowane aranżacje zieleni. Zastosowane zostały ściany zielone, rośliny w donicach różnej wielkości ustawione na blatach stołów projektowych czy tez w ramach specjalnych regałów. Żelbetowe podciągi konstrukcji nośnej antresol zostały także wykorzystane dla lokalizacji donic z roślinnością zwieszoną nad stanowiskami pracy.

Kreatywna przestrzeń do pracy

Przestrzeń do pracy zrealizowano w formie półotwartych kameralnych zakątków odseparowanych od otoczenia za pomocą zaprojektowanych na tą okoliczność regałów z tablicami do pisania, wbudowanymi donicami na zieleń i przestrzeniami do odkładania rzeczy.

Miejsca spotkań przy otwartych stołach projektowych, oraz wspierające codzienną pracę budki do spotkań i wideokonferencji zostały zlokalizowane równomiernie pośród regularnych stanowisk pracy. Całość tworzy spójną i efektywną przestrzeń do codziennej pracy zarówno indywidualnej, jak i grupowej.

Dużą rolę w projekcie odegrał reprezentujący Project Management z Savills, Mateusz Parzychowski, który wspierał działania architektów i czuwał nad realizacją wszystkich prac, w tym dostaw wyposażenia, dekoracji oraz mebli w ramach usługi Open Book.