Sopocki hotel Radisson Blu w obiektywie

Dzięki morskiemu pierwiastkowi i lokalizacji hotelu, różni się on od projektów, które biuro Iliard realizuje w dużych miastach. Radisson Blu Sopot położony jest bowiem w odległości 250 metrów od morza. Pomiędzy piaszczystą plażą, a Sopockimi Błoniami – w części miasta oddalonej od turystycznego zgiełku.

Elementem wystroju hotelu, który momentalnie przykuwa uwagę gości po wejściu do budynku, jest zawieszona w przestrzeni lobby, sześciometrowa instalacja. Nawiązuje ona swym wyglądem do unoszących się w powietrzu mew. To jedno z wielu odniesień do nadmorskiej lokalizacji hotelu, które można odczytać w jego wnętrzach.

– Pracując nad projektem wnętrz nadmorskiego obiektu, motyw przewodni właściwie nasuwa się sam – mówi Wojciech Witek, założyciel pracowni Iliard Architecture & Interior Design, odpowiedzialnej za projekt części wspólnych hotelu. – Morze to przebogate źródło inspiracji. Lekkość i naturalność, z jaką pozwoliło odnaleźć nam ciekawe rozwiązania i konteksty dla tej realizacji sprawiły, że praca nad nią była bardzo przyjemnym procesem twórczym dla naszego zespołu – tłumaczy.

Styl formalny przenika się tu z wakacyjnym luzem i swobodą, zacierają się granice. Dostojne złote elementy kontrastują tu z miękkimi tapicerkami i wzorzystymi dywanami, surowy kamień z rattanem. Architekci wykreowali wnętrza, które są świeże i bezpretensjonalne, a jednocześnie eleganckie.

– Poszukiwaliśmy niebanalnych detali, struktur, faktur czy wzorów – opowiada Wojciech Witek. – W doborze kolorystyki, jak i wielu elementów wykończenia wnętrz, inspirowaliśmy się naturą: piaskiem, morską wodą, materiałami przepalonymi słońcem, wysuszonymi nadmorskim wiatrem. Zachwyciliśmy się niedoskonałością: dywany są przetarte, blat stołu konferencyjnego przypomina wyrzucony na brzeg kawał drewna, wazony i dekoracje wyglądają jak wyciągnięte z wraku statku.

W hotelowych wnętrzach dominują odcienie szarości, brązów i beżów, przełamane kontrastującymi, niebieskimi akcentami. W projekcie pojawiają się również elementy z ciemnego, orzechowego drewna, kamienne blaty oraz tkaniny o grubych splotach. W lobby uwagę zwracają mosiężne regały i kute nadwieszenia.

W czterogwiazdkowym hotelu do dyspozycji gości jest 219 komfortowych pokoi, śródziemnomorska restauracja, centrum Wellness & Spa, strefa basenów i saun, profesjonalna przestrzeń fitness, a także dom jogi. Całości dopełnia przestrzeń konferencyjna, która umożliwia organizację wydarzeń nawet dla tysiąca uczestników.

Jak mówi Krystyna Hartenberger-Pater, dyrektor marketingu Hossa.biz, operatora hotelu: – Zależy nam, aby Radisson Blu Hotel Sopot tętnił życiem przez cały rok. Ofertę czasu wolnego opartą o hotelową infrastrukturę kreujemy tak, aby służyła nie tylko naszym hotelowym gościom, ale również mieszkańcom całej trójmiejskiej metropolii.