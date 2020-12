Spektakularny projekt spod kreski pracowni Architecture49

Dom w typie nowoczesnej stodoły znajduje się na działce na zboczu, z pięknym widokiem na rzekę. Najważniejszym zadaniem architektów z pracowni Architecture49 było więc przede wszystkim umożliwienie mieszkańcom podziwiania bez przeszkód tych widoków.

Ten nowoczesny dom znajduje się na wzgórzu, nad malowniczą rzeką. Najważniejszym zadaniem architektów z pracowni Architecture49 było więc przede wszystkim umożliwienie mieszkańcom domu podziwiania bez przeszkód tych pięknych widoków. Dom miał być nowoczesny, wybudowany w sposób zrównoważony, prosty i wtapiający się w otoczenie.

Kanadyjski region Charlevoix jest znany z majestatu swoich widoków: rzeka Świętego Wawrzyńca spotyka się tu z morzem. Lokalna architektura łączy często w sobie historyczne budowle i zdecydowanie współczesne bryły. Dom zaprojektowany przez pracownię Architecture49 świetnie wtapia się w to otoczenie - architekci wykorzystali jako wzór popularne tu budynki gospodarcze, tworząc ekskluzywny i minimalistyczny dom.

Budynek miał spełniać funkcje wypoczynkowe. Znalazł się tu więc basen, sauna, kominek i spa. Kuchnia, która zajmuje dużą przestrzeń na piętrze, jest wyposażona w profesjonalne sprzęty do gotowania, aby mieszkańcy mogli się też bez problemu spełniać kulinarnie.

Dom charakteryzuje neutralna paleta barw, ograniczona do czerni, bieli i drewna, drewniana konstrukcja oraz szlachetne naturalne materiały, użyte do jego wykończenia. Pragnieniem projektanta i właścicieli było stworzenie domu, z którego emanować będzie poczucie komfortu, spokoju i wyciszenia, tak aby mieszkańcy mogli poczuć, że przestrzeń przyczynia się do ich dobrego samopoczucia. Budynek, który jest minimalistyczny, pozostawia użytkownikom dużo miejsca na wyrażenie siebie. Dzięki temu mogą oni lepiej dopasować przestrzeń do swojego otoczenia. Takie było założenie twórców tego domu i, jak widać, doskonale się sprawdziło!

Architekci włożyli szczególnie dużo wysiłku, aby dom miał jak najmniejszy wpływ na otoczenie. Przy budowie starano się wyciąć jak najmniej drzew, a całą bryłę zaprojektowano tak, by podkreślić piękny widok na rzekę Świętego Wawrzyńca i zatokę La Malbaie.

Ogólny kształt planu domu jest zgodny z ukształtowaniem terenu i zorientowany na osi, którą wybrano tak, by zapewnić widok na rzekę od frontu i prywatność dzięki lasowi z tyłu domu. Do budowy wykorzystano lokalne materiały i pracę miejscowych rzemieślników. Konstrukcja, zmontowana kilka kilometrów od domu przy użyciu lokalnie produkowanego drewna z certyfikatem FSC, tworzy szkielet budynku. Wybór lokalnych gatunków drewna, takich jak wschodni cedr i sosna był oczywisty. Blat kuchenny wykonany jest z miejscowego granitu, a dach - z nowoczesnej blachy.

Nazwa projektu: Le Littoral

Lokalizacja: La Malbaie, Quebec, Kanada

Koniec prac: czerwiec 2020 r.

Metraż: 220 m2

Projekt: Architecture 49

Zdjęcia: Stéphane Brügger