Spersonalizowane Porsche dla Jennie z Blackpink. Artystka zaprojektowała własne logo

Program Porsche Sonderwunsch z końca lat 70., umożliwiający projektowanie zindywidualizowanych powraca w nowej odsłonie. Designerzy firmy stworzyli wspólnie z popularną południowokoreańską artystką Jennie Kim jej własne, spersonalizowane auto.

Popularna na całym świecie południowokoreańska piosenkarka i członkini zespołu Blackpink, Jennie Kim stworzyła własne spersonalizowane Porsche.

Współpraca samochodowej marki i artystki odbyła się w ramach programu Sonderwunsch, umożliwiającego projektowanie zindywidualizowanych, niepowtarzalnych samochodów.

Eksperci zespołu Sonderwunsch z Porsche Exclusive Manufaktur oraz działu designu Style Porsche odbyli z artystką kilkugodzinne cyfrowe warsztaty, w trakcie których uzgodnili wszystkie szczegóły jej Porsche Taycan 4S Cross Turismo.

Samochód ma logo „Jennie Ruby Jane” zaprojektowane przez samą artystkę.

Jennie Kim, znana jako Jennie Ruby Jane lub po prostu Jennie, jest słynną piosenkarką z Korei Południowej. 26-latka należy do kobiecej grupy BLACKPINK, ale serca wielu fanów zdobyła również jako artystka solowa. Teraz – korzystając z programu Sonderwunsch, we współpracy z Porsche Korea – stworzyła swój wymarzony samochód.

Spersonalizowany Porsche Taycan 4S Cross Turismo według wskazówek Jennie, fot. Porsche AG

To Taycan 4S Cross Turismo z dyskretnymi akcentami nadwozia i wnętrza w kolorze Meissenblue z palety Paint to Sample, a także z logo „Jennie Ruby Jane” zaprojektowanym przez samą artystkę. Egzemplarz w kolorze metalizowanej czerni nosi nazwę „Taycan 4S Cross Turismo dla Jennie Ruby Jane”. Do rąk właścicielki trafi 15 października 2022 r., wraz z rozpoczęciem światowej trasy BLACKPINK w Seulu.

Inspirująca współpraca i wymiana pomysłów

„Jennie miała bardzo konkretne wizje swojego wymarzonego Porsche. Nasza współpraca była zdecydowanie intensywna, a jednocześnie inspirująca” – powiedział Alexander Fabig, wiceprezes Porsche ds. indywidualizacji oraz Porsche Classic.

„Praca z międzynarodowymi klientami przy takich specjalnych projektach jest szczególnie ekscytująca i wzbogacająca. Również w tym przypadku stanęliśmy przed ciekawymi wyzwaniami, które zmotywowały nasz zespół do spełniania nawet najbardziej kreatywnych życzeń”.

Eksperci zespołu Sonderwunsch z Porsche Exclusive Manufaktur oraz działu designu Style Porsche odbyli z artystką kilkugodzinne cyfrowe warsztaty, w trakcie których uzgodnili wszystkie szczegóły jej Porsche Taycan 4S Cross Turismo. Samochód został spersonalizowany w dziale Sonderwunsch pracowni Porsche Exclusive Manufaktur w Stuttgarcie-Zuffenhausen.

„Jako artystka Jennie ceni kreatywność. Na nasze spotkanie przyniosła nawet tablicę nastrojów, która przedstawiała wstępne pomysły oraz ich odbiór” – powiedział Grant Larson. Larson pracuje w Style Porsche od 1989 r., a dziś, jako kierownik projektów specjalnych, odpowiada za realizacje Sonderwunsch w dziale designu. „Możliwość tak intensywnej współpracy przy moim własnym, bardzo osobistym Porsche była niesamowitym przeżyciem” – przyznała Jennie. „Jestem szczególnie dumna z tego, że udało się zaprojektować wizualizację chmur. Dużo czasu spędzam, podróżując po świecie, a niebo i chmury są moimi towarzyszami podróży i pięknym symbolem tych wyjątkowych doświadczeń. Dlatego czuję się z nimi szczególnie związana i pasjonuję się ich fotografowaniem”.

„Praca z Jennie z Blackpink przy pierwszym projekcie Sonderwunsch Porsche Korea była ekscytującym doświadczeniem. Jennie jest wpływową, globalną ikoną, która reprezentuje pokolenie młodych i kreatywnych liderów opinii oraz generację Z w Korei” – powiedział Holger Gerrmann, dyrektor generalny Porsche Korea. „Byłem pod wrażeniem zaangażowania i pomysłów, które przedstawiła – i które mają odzwierciedlenie w wyglądzie jej osobistego Porsche. Program Sonderwunsch ma konkretny cel: ludzie reprezentujący różne style życie mogą spełnić dzięki niemu swoje marzenie o idealnym samochodzie sportowym”.

Akcenty Meissenblue na zewnątrz i we wnętrzu

Nadwozie unikatowego Porsche Taycan Cross Turismo celowo cechuje niedopowiedzenie. 21-calowe obręcze Exclusive Design polakierowano na kolor Meissenblue z programu Paint to Sample, kontrastujący z metalizowanym czarnym lakierem. W tym samym niebieskim odcieniu utrzymano napis „electric” na drzwiach, oznaczenie modelu z tyłu oraz emblematy chmur na słupkach B. Nakładki progów przednich drzwi zdobi podświetlony napis „Jennie Ruby Jane”, a na listwach progowych tylnych drzwi znalazł się pseudonim piosenkarki – „NiNi”.

Zgodnie z życzeniem Jennie zastosowano tu typografię z obecnej generacji Porsche 911 (typ 992). Projektory w przednich drzwiach po ich otwarciu wyświetlają chmury na nawierzchni obok samochodu. Na osłonach piast kół widnieją imię artystki oraz napis „Sonderwunsch”.

Na listwach progowych tylnych drzwi znalazł się pseudonim piosenkarki – „NiNi”. fot. Porsche AG

Dzięki połączeniu odcieni czerni i Crayon oraz koloru Meissenblue we wnętrzu tego szczególnego Porsche Taycan Cross Turismo panuje elegancka atmosfera. Fotele i górną sekcję deski rozdzielczej utrzymano w kolorze Crayon. Do wykończenia elementów ozdobnych paneli drzwi, otworów wentylacyjnych i uchwytów na pojemniki z napojami oraz pierścienia na godzinie 12 koła kierownicy wykorzystano specjalny odcień Meissenblue.

I tu nie zabrakło motywu chmury, który – w wersji zaprojektowanej przez Jennie – zdobi zagłówki foteli. Ten sam osobisty akcent można znaleźć na specjalnym pokrowcu na samochód, przeznaczonym do użytku w zadaszonych pomieszczeniach.

Spersonalizowany Porsche Taycan 4S Cross Turismo według wskazówek Jennie, fot. Porsche AG

Porsche Exclusive Manufaktur oraz Porsche Classic doskonalą i odnawiają wyjątkowe samochody sportowe dzięki połączeniu wykwalifikowanego kunsztu oraz niespotykanej dbałości o szczegóły. W ramach strategii Co-Creation producent sportowych aut na nowo interpretuje swój legendarny program Sonderwunsch z końca lat 70., umożliwiający projektowanie zindywidualizowanych, niepowtarzalnych samochodów – współtworzonych przez klienta i profesjonalnie budowanych przez Porsche.