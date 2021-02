Spokojna kolorystyka i naturalny design. Nowa kolekcja płytek polskiego producenta

Płytki wielkoformatowe z kolekcji Harmonic tworzą jednorodną, nieskazitelną powierzchnię, która daje wrażenie nieskończoności. Wyróżnia ją subtelna kolorystyka, naturalny wzór kamienia i świetlisty połysk.









Kolekcja Harmonic to jedna z tych odsłon płyt wielkoformatowych, które podkreślają szlachetność kamienia i jego użylenie w sposób wyjątkowo delikatny i niezmącony, niemalże organiczny. Pochodzący z Hiszpanii pulpis, do którego odwołują się tym razem projektanci marki Tubądzin, to ekskluzywny rodzaj materiału skalnego, wydobywanego w okolicy Santa Magdalena de Pulpis w prowincji Castellón. W odróżnieniu od barwnych ceramicznych azulejos, z jakimi na ogół kojarzy się Półwysep Iberyjski, kamień ten zachwyca spokojną kolorystyką i naturalnym designem. Taka też jest kolekcja – jej łagodność i eteryczność, widoczne szczególnie w biało-szarej tonacji płytek, przeplatają się z charakterystycznym wybarwieniem i dyskretnym rysunkiem nitek, dając efekt bezkresnej, gładkiej tafli wody, która odbija księżycowy blask.

Uniwersalny design kolekcji sprawia, że można ją interpretować na wiele sposobów. Propozycja ta może być więc idealną bazą do stworzenia różnorodnych kompozycji przestrzennych. Choć zamiast wyrazistych grafik, nasyconych barw czy odważnych faktur, znajdziemy tu raczej stonowane powierzchnie, jasne odcienie i prostą formę, to nadal aranżacja ta może imponować i zachwycać niepowtarzalnością, wprowadzając jednocześnie do wnętrza element oddechu i zachęcając do relaksu.

Płytki wielkoformatowe z kolekcji Harmonic, choć proste i stonowane w swojej estetyce, nie wymagają wcale dużej ilości dodatków. Najlepiej prezentują się w zestawieniu z niewymuszonymi dekoracjami i meblami o klasycznej formie. Pięknie komponują się ze złotymi lub srebrnymi akcesoriami, które dodają wnętrzu ekskluzywności. W otoczeniu bieli wprowadzają natomiast do przestrzeni element spokoju i kompozycyjnego balansu, a w połączeniu z ciepłymi odcieniami brązu i drewnianymi komponentami sprawiają, że wnętrze wydaje się bardziej przytulne. Kolekcja ta znajdzie także uznanie wśród miłośników nowoczesnych, niekiedy ascetycznych aranżacji, inspirowanych starożytną łaźnią, z niewyszukaną, ale stylową sztukaterią, oraz osób, które lubią kontrastowe połączenia wielkich płyt z tymi klasycznymi, w kształcie cegiełek i poszukują dla nich uniwersalnego i subtelnego tła.