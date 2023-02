Społeczna Kaffka to wyjątkowa kawiarnia w Krakowie. Właśnie została otwarta

W Krakowie powstała "Społeczna Kaffka" przy ul. Na Kozłówce 25. W kawiarni pracują młodzi ludzie z niepełnosprawnością intelektualną. Stworzono tu też strefę relaksu, z możliwością wydzielenia dla osób ze spektrum autyzmu, kącik dla maluchów oraz miejsce do pracy.

Jacek Majchrowski: "To kolejny krakowski projekt, którego potencjał integracyjny jest nie do przecenienia".

Mimo, że kawiarnia zaprosiła klientów już w styczniu, to oficjalne otwarcie z udziałem osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie i prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego odbyło się 7 lutego br.

To kolejny krakowski projekt, którego potencjał integracyjny jest nie do przecenienia, a jednocześnie sprzyjający poszerzaniu kompetencji zawodowych szczególnych mieszkańców naszego miasta. Mam nadzieję, że nigdy nie zabraknie tu gości, zwłaszcza że atmosfera w lokalu jest fantastyczna. Wierzę, że to miejsce stanie się jednym ze stałych punktów odwiedzin nie tylko mieszkańców okolicy, ale także miłośników kawy z całego miasta – mówi prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

O wyjątkowości kawiarni decydują pracownicy – piątka młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną (zespołem Downa – trisomią 21 chromosomu): Julia, Monika, Szymon, Jan i Grzegorz. Są baristami, przygotowują kawę i obsługują klientów. Będą też uczestniczyć w dodatkowych zajęciach adresowanych do mieszkańców lokalnej społeczności, na które Społeczna Kaffka zaprosi niebawem - podaje oficjalny portal miejski Krakowa.

Strefa relaksu dla osób ze spektrum autyzmu i kącik dla maluchów

Kawiarnia dysponuje dużą salą ze stolikami na 25 miejsc siedzących. To lokal nowoczesny, funkcjonalny i przyjazny dla osób ze szczególnymi potrzebami. W Społecznej Kaffce stworzono strefę relaksu, z możliwością wydzielenia dla osób ze spektrum autyzmu, kącik z zabawkami dla maluchów oraz miejsce do pracy. Dostępna jest tu pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących, a przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla wózków.

Kawiarnię prowadzi działające od 2018 r. przedsiębiorstwo społeczne Społeczna 21, które jest ukierunkowane na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością, zwłaszcza z zespołem Downa, a wszystkie zyski z działalności przeznacza na rehabilitację i reintegracją społeczno-zawodową swoich pracowników. Dodatkowo w działalność Społecznej Kaffki zaangażowane jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób z zespołem Downa „Tęcza”.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Miasto Kraków, w ramach realizacji zadania publicznego „Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami” (wsparcie miasta to kwota 200 000 zł przeznaczona na lata 2022-2023). Ideą projektu jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa oraz ich integracja z lokalną społecznością.