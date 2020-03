Sposób na home office, czyli jak nie zwariować pracując w domu

Home office to dla niektórych spore wyzwanie. Może być jednak okazją do znalezienia nowych sposobów kreatywnej pracy i nawiązania kontaktu z naszymi klientami, a także ze sobą nawzajem. Podpowiadamy jak efektywnie zorganizować pracę w domu.

Praca zdalna stała się nagle rzeczywistością większości z nas. Z dnia na dzień home office jest chlebem powszednim milionów ludzi na świecie. W tej sytuacji kwestia jak zorganizować miejsce pracy w domu stała się kluczowa. Jakie więc są najlepsze praktyki w tym względzie?

Praca w domu wymaga nowego jej stylu – takiego, który równoważy potrzebę obsługi klientów, współpracy w zespole, pozostawania w kontakcie z kolegami, ale także wygospodarowania czasu na pracę indywidualną. Rodzice pozostający w domu z dziećmi mają dodatkowe wyzwania. Muszą wypełniać swoje obowiązki, a równocześnie zapewnić opiekę pociechom.

Miejsce ma znaczenie

Znajdź jedno miejsce, w którym możesz pracować w domu. Najlepiej byłoby, gdyby był to obszar, w którym rzeczy potrzebne do pracy mogą pozostać na stałe. Wybierz to miejsce, które zasygnalizuje reszcie rodziny, że tam właśnie pracujesz i nie powinno się w nim tobie przeszkadzać. Nie wszyscy mają szczęście mieć własny gabinet. Nie jest to jednak zła wiadomość. Badania potwierdzają, że pracownicy osiągają najlepsze wyniki w otwartych środowiskach pracy, w których jedynie część przestrzeni zapewnia prywatność. Dlatego możesz efektywnie pracować w otwartej przestrzeni domu przez większość dnia. Ważne jest tylko, aby mieć dostęp do zamkniętego pomieszczenia w chwilach wirtualnych zebrań czy długich rozmów telefonicznych.

Ergonomiczne meble

Z badań wiemy, że ludzie są najbardziej skuteczni z powierzchnią roboczą i siedzeniami na odpowiedniej ergonomicznej wysokości.

– W warunkach domowych do pracy powinien w zupełności wystarczyć stół, ponieważ jego blat jest na tej samej wysokości co w biurku. Dużo bardziej wymagające jest zorganizowanie sobie odpowiedniego siedziska, które zapewni ergonomiczne podparcie ciała. Jeżeli wykonujemy pracę w domu powyżej trzech godzin dziennie, to warto jest zainwestować w odpowiedni fotel. Nasze plecy będą mniej przeciążone i praca będzie mniej męcząca. Wśród dostępnych na rynku foteli z pewnością znajdziemy model, który nie będzie bardzo kojarzył się z biurem. Z kolei w sytuacji, gdy nasza praca wymaga przechowywania dokumentów, to warto pokusić się o zorganizowanie stałego kącika do pracy. Najlepiej sprawdzają się wszelkie zamykane rozwiązania, które pozwolą odciąć się od pracy po jej zakończeniu – komentują Karina Snuszka i Dorota Kuć z pracowni MoodWorks

Zarządzanie hałasem

Przez cały dzień większość ludzi przełącza się między pracą w pojedynkę a koniecznością komunikacji. Wybierz miejsce, w którym możesz rozmawiać przez telefon nie przeszkadzając rodzinie lub współlokatorowi. Naukowcy twierdzą, że dochodzące do nas dźwięki rozmów innych osób wyzwalają mimowolnie efekt „trzeba słuchać". Pamiętaj więc, że jeśli dzielisz z kimś miejsce używaj zestawu słuchawkowego podczas rozmów telefonicznych, czy też aby odseparować się słuchając ulubionej muzyki.