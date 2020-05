Spotkajmy się w ogrodzie. Garść inspiracji do zaprojektowania perfekcyjnego garden party

Polepszająca się z dnia na dzień aura zachęca do spędzania jak największej ilości czasu na świeżym powietrzu. Jednym z ciekawych pomysłów jest organizacja garden party.

Prezentujemy porady stylistek WestwingNow.pl jak zorganizować garden party w pięciu prostych krokach.

Solidne podstawy

Solidny stół i wygodne krzesła to absolutne must have każdego przyjęcia w ogrodzie! Bogactwo dostępnych wzorów może przyprawić o zawrót głowy, dlatego warto pamiętać przede wszystkim o tym, aby krzesła dawały odpowiednie oparcie, a stół pozwalał na swobodę ruchu wszystkich gości.

Kolorowe naczynia

Barwne podkładki, talerze i pojemniki to produkty, których nie może zabraknąć podczas letniego garden party. Wśród naszych propozycji znalazły się produkty wykonane z nowoczesnych tworzyw sztucznych, takich jak akryl czy melamina, które są lekkie, praktyczne i bezpieczne.

Lśniące detale

Spotkanie po długiej przerwie z przyjaciółmi? Niech ten wieczór będzie wyjątkowy! Rozświetl ogród lampionami, a zastawę stołową wzbogać o lśniące, kryształowe naczynia i złote sztućce.

Klimatyczne oświetlenie

Zadbaj o odpowiednie oświetlenie. Latarenki i lampiony możesz postawić na ziemi lub na stole, a także rozstawić w ogrodzie między drzewami – stworzą magiczną atmosferę.

Właściwa ekspozycja

Na przyjęciu w ogrodzie nie może zabraknąć owoców, ciast, deserów i sałatek – na stole króluje feeria barw. Takie potrawy warto wyeksponować na pięknych półmiskach i pomysłowych etażerkach, które będą subtelnymi akcentami wśród kolorowych przysmaków. Przydatne będą także niewielkie miseczki i salaterki, w których można zaserwować dipy i drobne przekąski.