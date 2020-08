Sprytne sposoby na inteligentne przechowywanie w biurze

Środowisko pracy po COVID-19 i późniejsze zmiany infrastruktury wymagają nowych nawyków, które z kolei wymagają rozsądnych strategii zarządzania zmianą, aby zachęcić do nowych zachowań. Przy odrobinie wysiłku i starannym rozważeniu opcji przechowywania można uporządkować nieład i postawić na politykę czystego biurka. Tshepiso Lesufi, projektant wnętrz w Tétris South Africa, dzieli się sprytnymi pomysłami na to jak estetycznie przechowywać w biurze potrzebne rzeczy.

W nowoczesnym, dynamicznym miejscu pracy wszystko, co uważa się za bałagan, zostało w dużej mierze usunięte. Wraz z ewolucją nowoczesnego biura, stosy czasopism branżowych, tace na dokumenty i zszywacze utraciły honorowe miejsca na biurkach. Nie znaczy to jednak, że nie zabieramy już swoich rzeczy do pracy.

Pod kluczem

W środowisku typu hot-desk, w którym nikt już nie trzyma swoich rzeczy pod biurkiem, szafka typu ‘lockers’ zapewnia bardzo potrzebne miejsce do przechowywania. Należy zapewnić, aby były one łatwo dostępne i wystarczająco duże, aby pomieścić wszystko, od laptopa po kask rowerowy lub plecak. Nowoczesne lockersy mogą być wyposażone w zamki cyfrowe, a niektóre mają nawet własne porty ładowania USB.

Narzędzia w ruchu

Rozważ zapewnienie swoim pracownikom osobistych przenośnych pojemników na wszystkie niezbędne narzędzia do pracy. Te lekkie przenośne pojemniki można przechowywać w szafkach i wyjmować w razie potrzeby, dzięki czemu w każdej przestrzeni, w której akurat pracujemy, będziemy mieć wszystko pod ręką. Dostępne są wersje zamykane, wystarczająco duże, aby pomieścić laptopy i dokumenty oraz prostsze wersje, odpowiednie do przenoszenia najważniejszych rzeczy z punktu A do B.

Czy to ściana, czy regał?

Ulepszona infrastruktura przyszłego miejsca pracy utorowała drogę dla wielofunkcyjnych, modułowych mebli. Sprytnym rozwiązaniem do przechowywania jest zaprojektowanie przenośnej ściany zintegrowanej z półkami na książki i roślinami, a może nawet z kilkoma szafkami, aby stworzyć przegrodę, która jest jednocześnie wielofunkcyjna i przyjemna dla oka.

Siedzenia

Mobilny postument w komplecie z poduszką to poręczne rozwiązanie do improwizowanych rozmów w ruchliwym biurze. Przenośny system przechowywania, który może służyć jako miejsce do siedzenia dla gości, jest zarówno praktyczny, jak i wydajny – nie ma potrzeby rezerwowania sali konferencyjnej.

Ściany

Miejsca do przechowywania w obwodzie ścian to doskonałe rozwiązanie do uporządkowania miejsca pracy. Na etapie projektowania upewnij się, że mebel zaplanowany jest na całej wysokości, tak aby maksymalnie wykorzystać powierzchnię i zapewnić bardzo potrzebną pojemność.

Do pracy i odpoczynku

Kiedy przychodzi czas, aby odpocząć, dobrym rozwiązaniem są meble, które pełnią różne funkcje pomagające się zrelaksować. Na przykład zakrzywiona kanapa z wbudowaną półką na książki i zintegrowanym stołem o wysokości baru ze stołkami spełnia kilka ról. Pozwala spędzić przerwę obiadową z książką, jak również wypić filiżankę kawy z kolegą. Wielofunkcyjne przestrzenie typu pivot to niezastąpiony element w miejscu pracy nowego typu.

Schody z szufladami

W biurach do przechowywania wykorzystać można również schody. Szuflady wbudowane w podstopnice schodów mogą nawet stać się elementem wyrazu estetyki projektu.